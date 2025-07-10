Merkezi atama KPSS 2025/1 kılavuzu yayınlandı! KPSS merkezi atama 3003, 7315,7326,7364,7303 nitelik kodu ne demek?

Memur adaylarının merakla beklediği an geldi. KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/1 tercih kılavuzu ile birlikte, adayların tercih işlemlerinde dikkate alması gereken tüm detaylar ve önemli nitelik kodları da erişime açıldı.

ÖSYM KPSS 2025/1 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemleri için geri sayım sona erdi. KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu yayımlanarak adayların erişimine açıldı.

Adaylar, tercihlerini 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 15.30'da başlayan ve 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek olan süreçte yapabilecekler.

Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Tercih işlemleri, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, yani https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak yapabilecekler.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

ÖSYM, adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u çok dikkatli bir şekilde incelemeleri gerektiğini vurguladı. Kılavuzda yer alan atama yapılacak kurumlar, kadro ve pozisyon bilgileri, kontenjan sayıları, adaylarda aranan nitelik kodları, mezuniyet şartları ve gerekli KPSS puan türleri gibi tüm detaylar tercih sürecinde büyük önem taşıyor.

Adayların, herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına tercih yapmadan önce kılavuzu eksiksiz okumaları ve uygun oldukları kadrolara başvurmaları gerekmektedir.

KPSS 2025/1 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS-2025/1 merkezi atama tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, ÖSYM ve yetkililer adaylara kritik bir uyarıda bulunuyor: Tercih yaparken "Aranan Nitelik Kodları" ve sistemdeki mezuniyet bilgilerinin titizlikle kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Adayların, tercih edecekleri kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan kodları dikkatle incelemesi ve bu kodlara tam olarak uyup uymadığını belirlemesi gerekiyor. Zira her bir nitelik kodu, ilgili pozisyon için aranan özel bir şartı (eğitim programı, sertifika, deneyim, ehliyet vb.) ifade eder ve bu şartları taşımayan adayların yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları gerçekleşmez.

Ayrıca, tercih belirlemeden önce adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya e-Devlet üzerinden sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisini, mezun olunan alan/program tablolarından kontrol etmeleri gerekmektedir. Kayıtlı mezuniyet bilgisi ile adayın gerçek mezuniyet durumu arasında farklılık olması, tercihlerin hatalı yapılmasına ve atama sürecinde sorunlar yaşanmasına yol açabilir.

KPSS 2025/1 TERCİHLERİ NİTELİK KODLARI BİLGİSİ

3001 NİTELİK KODU: Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

6225 NİTELİK KODU: Başvuru şartları arasında “6225: MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “6225: MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak

değerlendirilecektir.

7324 NİTELİK KODU: TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları işyerinde en az üç (3) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde yer alan pozisyonlara atanacak adaylar; bu ilçede bulunan, TMO Genel Müdürlüğüne ait Afyon Alkaloidleri Fabrikasında istihdam edileceklerdir. Fabrikada haşhaş kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerde vardiya sistemi uygulanmakta ve iş yoğunluğuna göre fazla mesaili çalışılmaktadır.

Memur pozisyonuna atanacak adaylar, TMO iş yerlerinde tartı iş ve işlemlerini de (TMO iş yerine gelen/giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş/dolu tartısı) yapacaktır. Bu nedenle söz konusu personel, ana hizmet binasının dışında ya da geçici olarak açılabilecek noktalardaki kantar binalarında da çalışmaktadır. Bazı durumlarda iş yeri personel sayısına bağlı olarak alım, satış, sevk, tesellüm vb. işlemlerinde bir merkezde yalnız başına görev yapılmaktadır.

Teknisyen pozisyonlarına atanacak adaylar, TMO üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak görev yaptığı iş yerinin/biriminin faaliyetleri kapsamındaki işler ile alım, muhafaza, satış, sevk, tesellüm, imalat, ithalat, ihracat vb. işlemlerde depo ve tesislerin işletilmesi - çalıştırılması, aksaklıkların tespiti ve giderilmesi ile personel yokluğu ve/veya yetersizliği nedeniyle amirlerince verilen diğer görevleri yürütmekle görevli olacaktır.

TMO; alım, muhafaza, satış, sevk, tesellüm, imalat, ithalat, ihracat vb. işlemlerini yerine getirirken mevcut personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda Türkiye genelindeki iş yerlerinde geçici görevlendirmeler yapabilmektedir. Görevlendirilen iş yerleri açık arazide ve yerleşim merkezlerinden uzakta olabilmektedir. Ayrıca iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde vardiyalı ve fazla mesaili olarak çalışılmaktadır.

Adayların tercih yaparken tüm bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

7348 NİTELİK KODU: Destek Personeli

Kamu kurum ve kuruluşlarının “Destek Personeli” ünvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanacak adaylar, kurumlarında genel olarak; her türlü dağıtım, toplama ve taşıma işlemlerini (evrak, eşya, hasta, numune vb.) yapmak; müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerinin temizleme, aydınlatma, ısıtma, basit

bakım ve onarım işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama/boyama yapmak veya tedavi kurumları ile hastanelerin temizliği ve bakımı ile park bahçe bakımı temizliği ile ilgili hizmetleri yapmak üzere istihdam edilecektir.

7322 NİTELİK KODU: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

7300 nitelik kodunun kullanıldığı pozisyonlarda görev yapacakların vardiyalı çalışıp çalışmayacakları veya vardiya şekilleri atandıkları havalimanının çalışma saatlerine göre değişiklik göstermektedir. Adayların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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