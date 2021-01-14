Beklenen kar yağışları geliyor. Peki, hangi illerde kar yağacak? Meteorolojinin son tahminlerine göre Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde bugün kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor. İstanbul Valiliği’nden de açıklama var…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bugün (cuma) ülke genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, güney ve batı kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Antalya’nın doğusu ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor.

Rüzgarın ise Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji 1. bölgenin tahminleri ise şöyle: Ülkemiz yarın (bugün) ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Bu sistemlerle birlikte halen batı ve iç bölgelerimizde mevsim normallerinde, doğu bölgelerimizde ise mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞÜYOR

Bugün (15.01.2021) ve hafta sonunda Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği; Hafta başında ise (18.01.2021) sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İSTANBUL’DA CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Meteorolojinin tahminlerine göre İstanbul’da gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir havanın görülmesi bekleniyor. İstanbul’da cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri kar yağışı görülecek. İstanbul ilçelerinde beklenen yağış durumu için ilgili link şöyle:

https://istanbul.mgm.gov.tr/tahmin-tum-merkezler.aspx

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği’nin açıklaması ise şöyle:

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Cuma günü (15 Ocak) il genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşeceği; havanın Pazartesi günü (18 Ocak) akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Anadolu yakası genelinde yağmur olarak devam eden yağışın akşam saatlerinde kesileceği tahmin edilmektedir. Cuma günü ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir.

15.01.2021 Cuma: Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurla başlayıp sabah erken saatlerden itibaren kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1° / 5° derece olması bekleniyor.

16.01.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1° / 6° derece olması bekleniyor.

17.01.2021 Pazar: Çok bulutlu, yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0° / 1° derece olması bekleniyor.

18.01.2021 Pazartesi: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının -3° / 0° derece olması bekleniyor.

Rüzgârın; Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

Meteorolojinin il il 5 günlük hava tahminleri şöyle