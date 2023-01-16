Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı yapılan açıklamada, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kıyı Ege için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) kuvvetli olacak.

Sağanağın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.