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Mevduat faizi 4 yıl sonra kazandırdı

Finansal yatırım araçlarından mevduat faizi, son 5 yılın 4'ünde yatırımcılarına kaybettirirken geçen yıl yıllık bazda reel getiri sağladı.

09 Ocak 2025 | 12:32
Mevduat faizi 4 yıl sonra kazandırdı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları bülteninden derlediği bilgiye göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde geçen yıl mevduat faizi, külçe altın ve BIST 100 endeksi reel getiri sağladı.

Söz konusu dönemde, külçe altın yatırımcılarına yüzde 20,35, mevduat faizi yüzde 6,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,15 oranında reel getiri sağlarken avro, dolar ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) kaybettirdi.

ALTIN 5 YILIN 3'ÜNDE KAZANDIRDI
Son 5 yıla ilişkin veriler incelendiğinde ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi geçen yıl ilk defa reel getiri sağladı. 2020'de yüzde 10,99, 2021 yılında yüzde 36,26 oranında yatırımcısına kaybettiren mevduat faizi, 2022'de de yüzde 41,25'lik kayba yol açmıştı.

Bir önceki yıl yüzde 20,30 kaybettiren mevduat faizi, 2024'te 4 yıllık aranın ardından ilk defa yatırımcılarına kazanç sağladı. Bu yatırım aracının yıl içindeki getirisi yüzde 6,12 oldu.

Geçen yıl finansal yatırım araçları arasında yıllık olarak değerlendirildiğinde en yüksek reel getiriyi sağlayan külçe altın ise son 5 yılın 3'ünde yatırımcısına kazandırdı.

Külçe altın, 2020, 2023 ve 2024 yıllarında reel getiri sağlarken 2021 ve 2022'de kayba neden oldu.

Geçen yıl yatırımcısına kazandıran araçlardan BIST 100 endeksi ise 2024 ile birlikte 2020, 2022 ve 2023 yıllarında reel getiri sağladı. Söz konusu yatırım aracının yatırımcılarına kayıp yaşattığı tek yıl ise 2021 olarak kayıtlara geçti.

DİBS 5 YILDIR YATIRIMCISINI ÜZÜYOR

Geçen yıl, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına kayıp yaşatan yatırım araçlarından dolar, sadece 2020 ve 2023'te yatırımcısını mutlu etmişti. Dolar 2024 ile birlikte 2021 ve 2022'de ise reel getiri sağlamamıştı.

Diğer yatırım araçlarından avro 2020 ve 2023'te reel getiri kaydederken 2021, 2022 ve 2024'te kayba neden oldu.

DİBS ise son 5 yılın tamamında yıllık olarak yatırımcısına kazanç getirmedi.

Finansal yatırım araçlarının son 5 yıldaki reel getiri oranları şöyle:

MEVDUAT FAİZİBIST 100KÜLÇE ALTINDOLARAVRODİBS
2020-10,9920200,3202031,8120205,3202015,32020-12,91
2021-36,262021-21,322021-5,122021-2,272021-9,232021-44,3
2022-41,25202234,442022-30,22022-30,42022-34,82022-20,81
2023-20,320232,3202324,7920238,06202311,412023-46,71
20246,1220240,15202420,352024-6,432024-10,222024-7,52



 

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