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Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak 2025 zamlarına ilişkin kritik enflasyon farkı ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan yılın ikinci 6 ayına ilişkin temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerine göre fark yüzde 8,92 oldu.

03 Ekim 2024 | 12:46
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Memur, memur emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği kritik enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’in eylül ayı enflasyonunu açıklamasının maaş zamları için hesaplanacak enflasyon farkları için de üçüncü veri ortaya çıktı.

2024'ün ikinci altı ayı için şu ana kadar eylül, ağustos ve eylül ayı verileri açıklandı. Maaşlara etki edecek 3 aya ait enflasyon farkı da böylelikle hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2024 eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı cepte

SSK ve Bağkur emeklileri maaş zamlarını 6 enflasyona göre aldığı için aralık ayı enflasyonuyla net oran oraya çıkacak. Ancak açıklanan son 3 aylık veriler SGK ve Bağkurlu için zam oranı şimdiden yüzde 8,92 oldu.

Ancak bu zam oranı emekliye ocak 2025'teki maaşlarına yansıyacağı için kalan 3 aylık enflasyon rakamları da büyük önem taşıyor.  

TÜİK tarafından açıklanacak ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon ile birlikte emekli için zam oranı da ay ay birikimli olarak hesaplanacak. Eylül ayında açıklanan enflasyon verileri sadece 3 aylık zam oranını yansıtıyor.

Memur zam farkı için bekleyecek 

Ekonomim'de yer alan habere göre eylül ayı enflasyonuyla ortaya çıkan zam farkı memurlar için de yüzde 8,92 oldu.

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 10’u aşması gerekiyor. Bunun için memurlar ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonunu bekleyecek.

Memurlar aşılan miktar kadar fark alacak 

Memurlar için geride 3 enflasyon verisi kaldı. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber 6 aylık enflasyon yüzde 10'u aşması durumunda aşılan miktar kadar memur fark alacak.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 

TÜİK enflasyonu temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklanmıştı. Gelen son verilerle enflasyon eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. Buna göre 3 aylık enflasyon farkı da yüzde 8,92 olarak gerçekleşti.

Ekim, kasım aralık verileri maaş zam oranlarını netleştirecek 

Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacak enflasyon farkı için geriye 3 aylık veri kaldı. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarıyla net zam belli olacak. Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 8,92'yi aşmış durumda. Yılsonuna kadar enflasyon farkı aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memurlar temmuzda ne kadar zam aldı? 

Memurlar, temmuz ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 19,31 zam almıştı.

Maaşa ek zam yansıtılıyor 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Memurun yeni yıl zamları ocakta netlik kazanacak

Bu zam oranlarına 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak. Memur ve memur emeklisi zam oranı temmuz ayında yüzde 19,30 olarak hesaplanmıştı. Memurun ve emeklinin yeni yıl zamları 3 Ocak 2025'te açıklanacak enflasyon oranıyla tam olarak netlik kazanacak.

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