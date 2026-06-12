Mimarlardan pratik rutubet testi: Duvara yapıştırın ve bekleyin

Söz konusu yöntemin duvardaki nemin kaynağını belirlemek için de tercih edildiği biliniyor. Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden mühendis Mohamad Kharseh ve çalışma arkadaşları, 2017 yılında yayımladıkları incelemede alüminyum folyoyu, duvardaki nemin kaynağını tespit etmenin en basit yollarından biri olarak gösterdi.

Yöntemin temel amacı, duvarın küçük bir bölümünü izole ederek suyun normal şekilde buharlaşmasını engellemek. Böylece gözle fark edilmesi zor olan nem ve rutubet belirtileri daha kolay ortaya çıkıyor.

Folyo parçasını duvar için minik bir yağmurluk gibi düşünün. O bölgedeki hava akışını ve buharlaşmayı engellediği için, oluşan damlacıkların ardında genellikle daha net bir neden yatıyor. Yararlı, ancak sınırlı bir yöntem.