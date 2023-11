Dünyanın en önemli haber dergilerinden biri kabul edilen TIME dergisi, İklim Değişikliği konusunda yaptığı TIME100 İklim özel sayısında 2023 yılında enerji, doğa, finans, kültür ve sağlık olmak üzere beş kritik alanda değişime öncülük eden, önemli çalışmalara imza atan liderleri seçti.

“İklim yalnızca bir olgu değil, geleceği nasıl gördüğünüze dair bir argümandır” mottosuyla yola çıkan TIME dergisi Sürdürülebilirlik konusunda önemli bir çalışmaya imza atan Mina Hasman’ı da 100 kişilik lider listesine aldı.

One World Trade Center ve Burj Khalifa gibi ikonik projelere imza atan Skidmore, Owings & Merrill’de (SOM) Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yapan Mina Hasman, 2023 yılında ekibi ile birlikte yaptığı çalışma nedeniyle TIME100 listesinde yer aldı.

Hasman ve ekibi bir binanın inşaatı ve kullanım ömrü boyunca saldığı karbonu ölçen bir sistem oluşturdu. Tam Yaşam Karbon Muhasebesi hizmeti olarak adlandırılan çalışma sayesinde, herhangi bir projenin karbon emisyon potansiyelini değerlendirmek ve endüstri genelinde daha fazla karbon bilincine sahip tasarımlara imza atmak mümkün olacak.

Yaptığı çalışma konusunda TIME dergisinin sorularını yanıtlayan Hasman “Daha zengin ülkeler, özellikle iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız olduğu Küresel Güney'deki (benim ülkem Türkiye gibi) desteklemek için inovasyona yatırım yaparak iklim direncini hızlandırabilir” sözleriyle gelişmiş ülkelerin iklim konusunda daha etkin çalışmalar yürütmesi gerektiğinin altını çizdi.

Halkın iklim değişikliği konusunda daha duyarlı olduğunu belirten Mina Hasman İngiltere'de tek kullanımlık plastiklerin ortadan kaldırılmasıyla yüzde 98 oranında plastik poşet kullanımının düşmesinin bunun bir göstergesi olduğunu söyledi ve artık devletlerin daha büyük adımlar atmasının zamanının geldiğini belirtti.

Mina Hasman kimdir?

1983 yılında İsviçre’de doğdu. Mimarlık eğitimini 2008’de Amerika’da Cornell Universitesi’nde tamamladı. 2012 senesinde de İngiltere’nin en prestijli okullarından biri olan Architectural Association’da Sürdürebilir Tasarım ve Mühendislik üzerine yaptığı Master ile pekiştirdi. Sırasıyla New York, Washington D.C. ve İstanbul’da farklı mimarlık ve mühendislik firmalarında çalıştıktan sonra Londra’da Skidmore, Owings & Merrill ile anlaşan Hasman, 2012 yılından bu yana SOM’in Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yaparak bu global firmanın sürdürülebilirlik vizyonu ve operasyonlarına liderlik ediyor. İngiltere, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da çeşitli tipolojilerde birçok proje deneyime sahip olan Hasman; sürdürülebilir tasarımın etkilerinin farklı sosyal, iklimsel ve düzenleyici bağlamlarda daha iyi anlaşılması üzerine çalışıyor.

Alanında tanınmış bir uzman olan Mina Hasman, birçok uluslararası organizasyonun yanı sıra, başta Birleşik Krallık Yeşil Bina Konseyi (UKGBC) Mütevelli Heyeti'nde, İngiliz Mimarlar Kraliyet Enstitüsü'nün (RIBA) Konsey’inde ve Uygulama & Politika Kurulu Komitesi’nde, Binalar & İnşaat için Küresel İttifak (GlobalABC) Konseyi’nin COP Konferansı Yönetim Kurulu’nda, Uygulama Başkanı olarak Milletler Topluluğu Ülkeleri Mimarlar Birliği’nde (Commonwealth Association of Architects), İngiltere İnşaat Konseyi’nin İklim Değişikliği Komitesi’nde, Avrupa Mimarlar Konseyi’nde (ACE), Dünya Yeşil Bina Konseyi (WorldGBC) Karbon Komitesi’nde, ve Uluslararası WELL Bina Enstitüsü'nün Sağlıkta Eşitlik Danışma Grubu’nda görev yapıyor. Bu platformlarda; uluslararası yapılı çevre ile ilgili sürdürülebilirlik standartlarına yön verirken, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları’nın şekillenmesine de katkıda bulunuyor.

Mina Hasman kariyeri boyunca çeşitli akademik kurumlarda (The Bartlett (UCL), Architectural Association, Manchester School of Architecture, vs.) eğitmen olarak görevinin yanı sıra birçok uluslararası etkinlik ve sempozyuma konuşmacı olarak katılarak; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli dayanıklılık tartışmalarına düzenli olarak katkıda bulunmaktadır. Hasman liderliğinde gelişmiş olan “Climate Framework” (İklim Çerçevesi) girişimi, uzun vadeli ‘iklim eylemi’ için iş birliği yapmak ve sektör genelinde kolektif kapasite oluşturmak için küresel yapılı çevre sektörünü ve akademiyi bir araya getiriyor. Bu girişim ile elde ettiği başarı sayesinde hem İngiliz Mimarlar Kraliyet Enstitüsü’nün (RIBA) iklim okuryazarlığı için zorunlu yeterlilik gerekliliklerini tanımladı hem de RIBA’nın yapılı çevre için “İklim Rehberi”ni yazdı.

İklim savunuculuğu alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimi, uzmanlığı ve liderliği, TIME Dergisi'nin Hasman'ı dünyadaki iklim değişikliği konusunda en etkili 100 kişiden biri olarak tanımlamasını sağladı.