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MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), fabrikada çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

18 Temmuz 2023 | 13:19
Son Güncellenme: 18 Temmuz 2023 | 16:02
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MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

4 işçi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

 

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