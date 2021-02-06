Daha önce ABD ve Avrupa’da ortaya çıkan ‘monolit’lere bu kez üzerinde dikkat çeken bir yazıyla Türkiye’de rastlandı… Monolitin bulunduğu yer tarihi Göbeklitepe yakınları. Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak, ayı gör” ifadesinin yazılı olduğu, yaklaşık 3 metre yükseklik ve 1 metre genişliğindeki monolitle ilgili incelemeler sürüyor.

Şanlıurfa’da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan toprağa saplı metal blokun (monolit) sırrı çözülmeye çalışılıyor. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi’ndeki tarlada, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa saplı metal blok bulundu.

Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı. Gün içinde, Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak, ayı gör.” ifadesinin yazılı olduğu metal bloku görmek isteyen çok sayıda vatandaş da bölgeye geldi.Örencik Mahallesi’nde yaşayan tarla sahibi Fuat Demirdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah tarlasına geldiğinde toprağa saplı metal bloku fark ettiğini, durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi.

‘MAHALLECE ÇOK TEDİRGİNİZ’

Mahallece çok tedirgin olduklarını anlatan Demirdil, metal blokun arazisinden kaldırılmasını ve kim tarafından tarlasına getirildiğinin belirlenmesini istedi. Mahalle sakini Musa Kaçar da metal bloku gördüklerinde çok korktuklarını ifade ederek, yetkililerin olayı aydınlatmasını beklediklerini söyledi.

Metal blokla ilgili güvenlik güçlerinin önlemi sürerken, tarlaya “nereden ve nasıl” getirildiğine yönelik ayrıntıların tespiti için incelemeler devam ediyor.

VALİ ERİN ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, metal blokun bulunduğu bölgede inceleme yaptı, görevlilerden ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Erin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu an size verebileceğim bir bilgi yok. İşin ehli olan uzmanlar incelemesini yapıyor. Kısa süre içerisinde ne olduğuyla ilgili açıklama yapılacak. Biz de merak ediyoruz ne olduğunu.” dedi.

DAHA ÖNCEKİ MONOLİTLERDE NETFLİX İZİ

Daha önce ABD, Romanya, Birleşik Krallık’ta bulunan monolitler merak konusu olmuş, bir süre sonra ise monolitlerin Netflix’te yayınlanmaya başlanan bir komedi şovu için dikildiğine ilişkin bir video ortaya çıkmıştı.

Avustralyalı şakacılar Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane tarafından üretildiği iddia edilen monolitlerin Netflix’te yayınlanmaya başlanan “Teyze Donna’nın Büyük Eski Eğlence Evi” adlı şovun reklamı olarak kullanıldığı belirtilmişti. Youtube’a yüklenen videoda, monolitlerin dünyanın çeşitli yerlerine dikilme sebebinin, Netflix’te yayınlanan komedi şovu olduğu belirtilmiş, videoda monolitlerin yapım ve dikilme anlarına ilişkin görüntüler yer almıştı.