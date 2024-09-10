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Morgan Stanley'den euroda sert düşüş tahmini

Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz indirimlerine hız verirken euronun yüzde 7 değer kaybedeceğini öngörüyor.

10 Eylül 2024 | 14:28
Morgan Stanley'den euroda sert düşüş tahmini

Morgan Stanley, AMB’nin tökezleyen ekonomiyle başa çıkmaya çalıştığı bir ortamda faiz indirimine hız vermesiyle euronun aylar içinde dolar karşısında değer kaybedeceğini açıkladı.

G-10 Döviz Stratejisi Başkanı David Adams, Bloomberg'e verdiği röportajda, euronun yıl sonuna kadar 1,02 dolara düşmesini beklediğini ve bunun da mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 7’lik bir değer kaybı anlamına geldiğini belirtti.

Bu durum, merkez bankasının önümüzdeki üç toplantısında faiz indirimlerine devam etmesine ve yarım puanlık bir indirim potansiyeline dayanıyor.

Daha önce New York Fed’de çalışmış olan Adams, "Piyasanın AMB'nin şu anda fiyatlandırılandan daha derin ve daha hızlı indirimler yapabileceği gerçeğine yeniden odaklanması için bolca alan var. Bu haftaki toplantı, piyasanın bunu düşünmeye başlaması için önemli bir katalizör olabilir. " dedi.

Avrupa'daki artan siyasi belirsizlik, artık euroda bir düşüş eğilimi olduğuna dair inancını artırıyor. Son aylarda Fransız siyaseti üzerinde yoğun bir ilgi olsa da Adams, Alman siyasi gelişmelerinin de bölgenin uzun vadeli siyasi istikrarı için eşit derecede endişe verici olduğunu düşünüyor. Ekonomik büyümenin yavaşladığı bir zamanda siyasi risk primleri ve belirsizliğin arttığını söyleyen Adams, "Bu faktörlerin her ikisi de yatırımcıların bölgeye sermaye yatırmaya daha az istekli olacağını gösteriyor." dedi.

Öte yandan para piyasaları şu anda bu yıl Avrupa'da yaklaşık 60 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, ABD'de ise yaklaşık 110 baz puanlık büyük bir indirim bekleniyor.

 

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