ARA
DOLAR
39,03
0,27%
DOLAR
EURO
44,38
1,06%
EURO
GRAM ALTIN
4173,87
1,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
9460,78
-0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Morgan Stanley: TCMB'den faiz indirimi beklentisini hazirana çekebiliriz

Morgan Stanley: TCMB'den faiz indirimi beklentisini hazirana çekebiliriz

Morgan Stanley, gerekli şartların sağlanması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz indirimi beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceğini duyurdu.

23 Mayıs 2025 | 13:13
Morgan Stanley: TCMB'den faiz indirimi beklentisini hazirana çekebiliriz

Morgan Stanley'nin TCMB'nin 2025 sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korumasının ardından yayımladığı raporda, 2026 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 12 olarak sabit bırakıldığı anımsatıldı.

Raporda, "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Dolara yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde TCMB’nin faizi daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. TCMB'den aldığımız sinyal, hazirandaki toplantıda faiz indirimini veri akışına bağlı olarak değerlendirdikleri yönünde." ifadeleri yer aldı.

Raporda, mayıs enflasyon verisinin öngörülen yüzde 2 seviyesinde gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin sınırlı boyutta kalması halinde Morgan Stanley'nin indirim beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceği vurgulandı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4173,87 1,22%
  • ALTIN ONS 3326,23 0,96%
  • BIST 100 9460,78 -0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,985 -0,711%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3803 -0,39149%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,81 0,2138%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,0308 0,2722%
  • EURO/DOLAR 1,1369 0,7778%
  • EURO/TURK LIRASI 44,3762 1,0598%
  • STERLIN/DOLAR 1,35138 0,71397%
Borsa Haberleri
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Mavi Giyim temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a 2 yatırım açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
GERİ
İLERİ
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Mavi Giyim temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a 2 yatırım açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL