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Morgan Stanley ve JPMorgan'dan Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül enflasyonu verilerinin ardından enflasyon ve faizlere ilişkin tahminlerini güncelledi.

04 Ekim 2024 | 09:41
Morgan Stanley ve JPMorgan'dan Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini

Banka, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltirken Kasım ayında olası bir faiz indirimi ihtimalinin de zayıf göründüğünü belirtti. Morgan Stanley, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini daha önce yüzde 42,4'ten yüzde 43,5'e yükseltti. Banka 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 25,2 olarak korudu. 

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, enflasyon verilerinin ardından yayınladığı raporda Eylül ayı enflasyon rakamlarının TCMB'nin tahminleri üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırdığını söyledi. Küçük'e göre, TCMB'nin verilere bağlılık konusundaki yönlendirmesi göz önüne alındığında, Kasım ayında herhangi bir faiz indirimi olasılığı artık zayıf görünüyor. Küçük, ücret ve fiyat artışlarına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından faiz indirimlerinin yeni yılda başlamasına ilişkin olasılığın yüksek olduğunu belirtti. Banka önceki tahmininde de faiz indirimlerinin 2025'te başlayacağını söylemişti.  

JPMorgan da faiz tahminini güncelledi 

Enflasyon verilerinin ardından tahminlerini güncelleyen bir diğer ABD'li yatırım bankası JPMorgan da TCMB'nin ilk faiz indirimine ilişkin beklentisini değiştirdi. Daha önce ilk indirimin Kasım'da yapılacağını öngören banka bu beklentisini Ocak ayına çekti.

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