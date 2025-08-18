MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB kura sonucu sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen 3.097 işçi alımı için süreç, başvuruların İŞKUR üzerinden alınmasıyla başladı ve kura çekimi ile devam etti. Adaylar, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.

MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı. Ancak şu an itibarıyla kura sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmedi.

Adayların, sonuçları ve mülakat tarihlerini aşağıdaki resmi web adresi üzerinden takip etmeleri gerekmektedir:

MSB kura sonucu nereden öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 3097 işçi alımı için kura çekimi sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

MSB hangi alanlarda işçi alacak?

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.

Kuranın ardından sınav yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan işçi alım sürecinde, kura çekimi sonuçlarının ardından sözlü sınava katılacak adaylar belirlenecek.

MSB'nin duyurusuna göre, ilan edilen kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sınavlarda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacak. Ancak, bu aşamaya geçilmesi için öncelikle kura sonuçlarının açıklanması gerekmektedir.