ARA
DOLAR
33,34
0,40%
DOLAR
EURO
36,57
0,94%
EURO
GRAM ALTIN
2579,34
-1,09%
GRAM ALTIN
BIST 100
9893,41
-5,54%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi

ABD'de "Muhteşem 7"li olarak adlandırılan "Apple", "Alphabet", "Amazon", "Meta Platforms", "Microsoft", "Nvidia" ve "Tesla"nın toplam piyasa değeri resesyon endişeleriyle yaklaşık 700 milyar dolar geriledi.

05 Ağustos 2024 | 20:12
Son Güncellenme: 05 Ağustos 2024 | 21:20
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi

Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,68 azalarak 38.670,55 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde düşerek yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi.

Toplamda 14 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip Muhteşem 7'li olarak adlandırılan Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisseleri de satış baskısı altına girdi.

Apple’ın piyasa değeri 178 milyar dolar azalarak 3 trilyon 164 milyar dolara gerilerken, Microsoft’un piyasa değeri 96 milyar dolarlık kayıpla 2 trilyon 940 milyar dolara düştü.

Alphabet’in piyasa değeri 74 milyar dolar azalışla 1 trilyon 999 milyar dolara, Amazon’un piyasa değeri 87 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 674 milyar dolara, Meta’nın piyasa değeri de 41 milyar dolar kayıpla1 trilyon 194 milyar dolara geriledi.

Yapay zekadaki gelişmeler nedeniyle son dönemin ilgi çeken şirketlerinden Nvidia’nın piyasa değeri 191 milyar dolarla en büyük kaybı yaşayarak 2 trilyon 448 milyar dolara gerilerken, Tesla’nın piyasa değeri de 20 milyar dolar azalarak 643 milyar dolara düştü.

Böylelikle, Muhteşem 7'li olarak adlandırılan şirketlerin toplam piyasa değeri kaybı 688 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İlgili Haberler
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Piyasalar ateş hattında: Ne oldu, ne olacak?
Piyasalar ateş hattında: Ne oldu, ne olacak?
Bitcoin'de kan kaybı hızlandı... Kritik seviyenin altına düştü
Bitcoin'de kan kaybı hızlandı... Kritik seviyenin altına düştü
FED'den acil faiz indimi gelir mi? İlk yorumlar
FED'den acil faiz indimi gelir mi? İlk yorumlar
0
  • ALTIN GRAM - TL 2579,34 -1,09%
  • ALTIN ONS 2406,49 -1,48%
  • BIST 100 9893,41 -5,54%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,005 -1,429%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38292 -0,31572%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,875 -0,8206%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,3376 0,3987%
  • EURO/DOLAR 1,0957 0,4152%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5713 0,9427%
  • STERLIN/DOLAR 1,27735 -0,26391%
Borsa Haberleri
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Koza Altın'dan (KOZAL) pay geri alım açıklaması
Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var
Tüpraş (TUPRS), yönetim kurulunun temettü kararını açıkladı
Migros (MGROS) güncel mağaza sayısını duyurdu
Ulusoy Un (ULUUN) bedelsiz tarihi ve SPK onayını duyurdu
Borsa ilk yarıda yüzde 4 düştü: En büyük kayıp madencilikte
Küresel piyasalardaki gelişmelerle gündeme gelen işlem: Carry trade
Nikkei 225 endeksi 1987'den beri böyle düşüş görmemişti
GERİ
İLERİ
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Koza Altın'dan (KOZAL) pay geri alım açıklaması
Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var
Tüpraş (TUPRS), yönetim kurulunun temettü kararını açıkladı
Migros (MGROS) güncel mağaza sayısını duyurdu
Ulusoy Un (ULUUN) bedelsiz tarihi ve SPK onayını duyurdu
Borsa ilk yarıda yüzde 4 düştü: En büyük kayıp madencilikte
Küresel piyasalardaki gelişmelerle gündeme gelen işlem: Carry trade
Nikkei 225 endeksi 1987'den beri böyle düşüş görmemişti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL