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Naci Görür'den haritalı deprem yorumu: Öncü demek doğru değil

AFAD verilerine göre dün saat 23.05'te merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Marmara Denizi’nde meydana gelen depreme ilişkin, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi..

08 Kasım 2023 | 03:02
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Naci Görür'den haritalı deprem yorumu: Öncü demek doğru değil

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: 

Arkadaşlar, Marmara’da Harmanlı, Erdek/Balıkesir’de 4,5 deprem oldu (bknz: Şekiller). Deprem deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil (Sengör, vd 2005, Le Pichon vd ) Sevgiyle

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