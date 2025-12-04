ARA
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı deprem bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin 44 ilinden 101 kadın kooperatifinin ürünlerini İstanbullularla buluşturuyor.


1986 yılından bu yana kadınların yaşamlarını, toplumlarını ve dünyayı dönüştürmeleri için güçlendirme misyonuyla faaliyet gösteren Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (Oxfam KEDV), Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın kooperatiflerinin ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmalarına destek olmak amacıyla Yılbaşı Alışveriş Şenliği düzenliyor. 

Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği 17-21 Aralık'ta-1

KEDV’in iktisadi işletmesi Nahıl aracılığıyla, kooperatiflerin satış yoluyla doğrudan gelir elde etmelerine yönelik düzenlenen Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nin ikincisi bu yıl, 17-21 Aralık tarihleri arasında, yine Galataport İstanbul’un içindeki Saat Kulesi Meydanı’nda düzenleniyor. Şenlikte Türkiye’nin yedi bölgesi, 44 ilinden 101 kadın kooperatifi ürünlerini satışa sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB Kadın ve Galataport İstanbul’un destekleriyle düzenlenen şenlik 5 gün boyunca saat 10:00’dan 21:00’a kadar sürecek.

Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği 17-21 Aralık'ta-2

Coğrafi işaretli, yöresel ürünler

Şenlik için özel olarak kurulan stantlarda kadınların el emekleri ile hazırladıkları yılbaşı hediyelikleri, tekstil ürünleri, aksesuar ve takıların yanı sıra ev tekstili ürünleri, seramik, doğal gıda ürünleri satılacak. Şenlikte, Hatay’ın kömbesi ve turunç reçeli, Adıyaman’ın pestili, Malatya’nın kuru kayısısı gibi daha pek çok kadın üreticilerin el emekleri ile hazırladıkları, coğrafi işaretli, geleneksel üretimler ve yılbaşı hediyelikleri ziyaretçileri bekliyor olacak.

İsmini bolluk ve bereketten alan Nahıl, kadın kooperatifleri ve bireysel kadın üreticilerin özenle ürettikleri el emeği ürünlere tasarım desteği vererek ve pazarın ihtiyaçlarına uygun hale getirerek, ulusal ve uluslararası pazarda yer alabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

 

 

