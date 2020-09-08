Ücretsiz izne ayrılan işçilerin ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara ise 9 Eylül’de ödeme yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin 8 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklmıştı. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA

Nakdi destek ödemesi sorgulama işlemini E-Devlet’e giriş yaparak İŞKUR-Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.