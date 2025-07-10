Nefes Kredisi KOBİ'lere yetmedi

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre birçok firma başvurusuna bankalardan 'limit bitti’ denerek olumsuz karşılık aldı. Reel sektör temsilcileri özellikle mikro ve küçük işletmeler için limitin daha yüksek maliyetin ise daha uygun olduğu yeni paketlerin acil olarak devreye alınması gerektiğini savunuyor.

Habere göre 25 milyar TL’lik kredi limitinin 7 bankaya eşit bölüştürüldüğü varsayıldığında banka başına 3,5 milyar TL gibi düşük bir limitin ayrıldığını söyleyen iş insanları, bazı bankaların binden fazla şubesi olduğunu, bu nedenle bazı banka şubelerine firma başına belirlenen azami 2,5 milyon TL’lik limitin bile düşmediğini, dolayısıyla limitlerin ilk günden dolmasının aslında tahmin edilebilir bir durum olduğunu ifade ediyorlar. Haberdeki bazı yorumlar şöyle:

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel "İTK üyesi çok işletmemiz, kredi başvurularının başladığı ilk gün bankalara koştular ancak elleri boş döndüler. Kamu bankalarında bile limitlerin ilk 1,5 saat içinde dolduğu bilgisini aldılar” dedi.

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder "Zaten çok hızlı tükeneceğini tahmin ediyorduk. Daha yüksek limitli ve uygun maliyetli paketlerin artırılması gerektiğine inanıyoruz” diyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Eş Başkanı Ümit Özüren, sanayinin finansmana erişiminin uzun süredir sıkıntılı olduğuna dikkat çekerken, “Neredeyse her firmanın hem teminat hem de kredi maliyeti anlamında sıkıntıları var. Dolayısıyla son paketteki şartların görece uygun olması nedeniyle yoğun talebin oluşması da çok normal. Bu da paketin büyüklüğünün çok yeterli olmadığını gösteriyor. Elbette olumlu bir hava yarattı; hiç yoktan iyidir, ama yeterli olmadığı açık. Çok acil şekilde desteğin büyütülüp yaygınlaştırılması lazım" görüşünü paylaşıyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çetin, Nefes Kredisi’nde toplam maliyetin banka ve KGF komisyonu ile beraber yüzde 40’a ulaştığını, bu haliyle maliyetin yüksek olmasına rağmen piyasa faizlerinin yüzde 55-60 olması sebebiyle ilginin yüksek olduğunu ifade etti. 25 milyar TL’lik kaynağın ise yeterli olmadığını aktaran Çetin, “Tüm sektörlerde büyük sıkıntı var. Konkordatolar çığ gibi artıyor. İlk 6 ayda geçen yıla göre çok yüksek artış yaşandı. Bu durum küçük işletmeleri de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle açıklanacak yeni paketlerle daha fazla kaynak üreticilere sunulmalı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten “Limitin daha yüksek, faizin ise biraz daha uygun olduğu yeni paketlere ihtiyaç var. Özellikle de zor günler geçiren bizim gibi emek yoğun sektörlere bu tarz paketlerde pozitif ayrımcılık yapılıp öncelik verilmeli” şeklinde konuştu.