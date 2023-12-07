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  • Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da

Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da

Son yıllarda Türk filmleri ve dizilerine dünyanın pek çok farklı ülkesinde ilginin artmış durumda. Bu kez Netflix'te yayınlanan bir Türk filmi dünya çapında büyük ilgi çekiyor.

07 Aralık 2023 | 00:28
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Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi, 24 Kasım'da Netflix'te izleyici ile buluşmuştu. Filmin yönetmen koltuğuna Gönenç Uyanık oturuyor ve hikayesi New York'ta geçiyor. Filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Netflix'in paylaştığı rakamlara göre filme yönelik dünya çapındaki büyük ilgi sürüyor.

Film, Netflix'te yayınlandığı ilk hafta İngilizce olmayan filmler arasında dünya çapında en çok izlenen film olmuştu. İstanbul İçin Son Çağrı, ilk hafta 13 ülkede 1'nci sırada yer almış, 76 ülkede de en çok izlenen 10 film arasına girmişti.

İKİNCİ HAFTA DA ZİRVEDE

Netflix 27 Kasım-3 Aralık haftasına ilişkin izlenme rakamlarını paylaştı. İstanbul İçin Son Çağrı ikinci hafta da İngilizce olmayan filmler arasında 1'nci oldu. Film bu kez 83 ülkede en çok izlenen 10 film arasına girmiş. 10 ülkede ise yine 1.durumda. İşte o tablo


 

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