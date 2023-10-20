Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (9 Ekim-15 Ekim)

Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen filmlerinin yanı sıra ülke bazlı haftalık en çok izlenen yapımları da paylaşıyor. Peki, geçtiğimiz hafta Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen filmler hangileri oldu? İlk 10'da yerli yapım 3 film bulunuyor. İşte 9-15 Ekim haftası Türkiye'de izleyicilerin en çok tercih ettiği 10 film:

1 10-Gemini Man-İkizler Projesi Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Kısa süre önce emekli olan bir suikastçı, gizli bir devlet teşkilatının onu öldürmek için ürettiği daha genç ve güçlü klonuyla karşı karşıya gelir. Başroldekiler:Will Smith,Mary Elizabeth Winstead,Clive Owen

2 9-Unutulmuş Sevgi Eskiden saygın bir cerrah olan bir adam, ailesini ve hafızasını kaybettikten sonra unuttuğu geçmişinden biriyle yeniden bağ kurunca eski hayatına kavuşma fırsatı yakalar. Başroldekiler:Leszek Lichota,Maria Kowalska,Ignacy Liss

3 8-Hava Muhalefeti Evli bir politikacı sevgilisiyle birlikte romantik bir kaçamak planlar. Ama eşinin de aynı uçakta olduğunu fark edince ona yakalanmamak için türlü numaralar çevirmek zorunda kalır. Başroldekiler:Ali Sunal,Doğa Rutkay,Burak Hakkı

4 7-Konferans Bir grup uyumsuz belediye çalışanı, görünüşte zararsız bir gezi sırasında kendi anlaşmazlıklarıyla boğuştukları yetmezmiş gibi bir de kana susamış bir katille mücadele eder. Başroldekiler:Katia Winter,Adam Lundgren,Eva Melander

5 6-Reptile Genç bir emlakçının vahşice öldürülmesinin ardından gerçekleri araştırmak için harekete geçen sert bir dedektif aldatmacalarla örülü karmaşık bir ağı ortaya çıkarır. Başroldekiler:Benicio Del Toro,Justin Timberlake,Eric Bogosian

6 5-Fair Play Kıran kırana rekabetin yaşandığı yatırım fonunda gerçekleşen beklenmedik bir terfi, yeni nişanlanmış genç çiftin arasındaki romantizmi öldürür ve onları ayrılığın eşiğine getirir. Başroldekiler:Phoebe Dynevor,Alden Ehrenreich,Eddie Marsan

7 4-Balerin Korumakta başarısız olduğu en yakın arkadaşının yasını tutan eski koruma Ok-ju, onun son dileğini gerçekleştirmek, yani intikamını almak için harekete geçer. Başroldekiler:Jun Jong-seo,Kim Ji-hun,Park Yu-rim

8 3- Do Not Disturb Pandemi yüzünden işsiz kalan Ayzek iyice dibe vurmuştur. Nihayet sessiz sakin bir otelde iş bulur fakat daha ilk gece vardiyasında konuklar başına olmadık işler açar. Başroldekiler:Cem Yılmaz,Ahsen Eroğlu,Celal Kadri Kınoğlu

9 2-Nowhere Harap hâldeki totaliter bir ülkeden kaçarken denizin ortasında sürüklenen bir konteynere hapsolan hamile ve yalnız bir kadın hayatta kalma mücadelesi verir. Başroldekiler:Anna Castillo,Tamar Novas,Tony Corvillo