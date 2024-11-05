ARA
DOLAR
34,33
-0,05%
DOLAR
EURO
37,54
0,38%
EURO
GRAM ALTIN
3024,12
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
8618,57
-0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • NG Kütahya Seramik'ten 111 milyon euroluk yeni teknoloji yatırımı

NG Kütahya Seramik'ten 111 milyon euroluk yeni teknoloji yatırımı

NG Kütahya Seramik ile İtalyan Sacmi firması arasında 111 milyon avroluk yeni teknoloji yatırımı anlaşması imzalandı.

05 Kasım 2024 | 15:58
NG Kütahya Seramik'ten 111 milyon euroluk yeni teknoloji yatırımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NG Kütahya Seramik, her yıl olduğu gibi bu sene da dünyanın en önemli ihtisas fuarları arasında yer alan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'na (UNICERA) katıldı.

Fuarda, NG Kütahya Seramik ile dünyanın en büyük seramik makine üreticisi Sacmi arasında seramik sektörünün önemli teknoloji anlaşmalarından biri imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla düzenlenen törende imzalar, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ile Sacmi firması adına Benedetto Spinelli tarafından atıldı.

111 milyon avroluk yeni teknoloji ve kapasite artış yatırımını kapsayan anlaşma sayesinde, yapay zekayla desteklenmiş üretim metodolojisi uygulanarak NG Kütahya Seramik ürünlerinde 20 milyon metrekareye varan kapasite artışı sağlanacak.

Şirket, bu anlaşmayla seramik sektöründe dünyanın en gelişmiş teknolojisini fabrikalarına taşımış olacak. Çevreci, sürdürülebilir, yüzde 25 daha düşük emisyon, düşük elektrik ve daha düşük doğal gaz tüketimiyle enerji tasarrufu üst düzeye taşınacak. Tüm bu teknolojik gelişmenin desteğiyle premium segmentte ürün tedariki desteklenecek. 20 milyon metrekareye varan kapasite artışıyla NG Kütahya Seramik'in yıllık üretim kapasitesi 63 milyon metrekareye ulaşacak.

"Seramikte dünyanın en ileri teknolojisine sahip oluyoruz"

Törende anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, anlaşma sayesinde üretim, kalite ve kapasite artışında büyük gelişme sağlayacaklarını bildirdi.

Güral, "Anlaşma hem enerji verimliliği sağlayan hem de kaliteyi daha da üst seviyelere taşıyan sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir yatırım olacak. NG Kütahya Seramik olarak bu önemli anlaşmayla dünya seramik sektörünün en ileri teknolojisini NG Kütahya Seramik fabrikalarına ve ülkemize taşımış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3024,12 0,05%
  • ALTIN ONS 2740,13 0,1%
  • BIST 100 8618,57 -0,52%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,82 -0,22%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38505 -0,37153%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,8 -0,6451%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3279 -0,0483%
  • EURO/DOLAR 1,0922 0,4253%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5386 0,3835%
  • STERLIN/DOLAR 1,30226 0,53888%
Borsa Haberleri
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL