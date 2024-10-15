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  • Nitelikli yabancı işçiye çalışma izni muafiyeti altı aydan üç yıla uzatıldı

Nitelikli yabancı işçiye çalışma izni muafiyeti altı aydan üç yıla uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancıların çalışma izninden muafiyeti altı aydan üç yıla çıkarıldı.

15 Ekim 2024 | 09:27
Nitelikli yabancı işçiye çalışma izni muafiyeti altı aydan üç yıla uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taradfından "Uluslarası İşgücü Kanun Uygulama Yönemeliği"nde değişiklik yapılmasına dair yönetimelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle nitelikli yabancı işçi için çalışma izni muafiyet süresi uzatıldı.

Düzenlemeye göre, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar altı aya kadar uzatıldı.

48. maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışma izni muafiyeti verilen yabancılar için çalışma izni muafiyetinin düzenlendiği tarihten itibaren altı aylık, diğer çalışma izni muafiyetlerinde ise on iki aylık süre geçmedikçe aynı muafiyet kapsamında yeni başvuru yapılamaz, (ı) bendi kapsamında çalışma izni muafiyeti verilen yabancılar için takvim yılı esas alacak.

48. maddenin birinci fıkrasının (ş) bendi kapsamındakiler, 49 uncu, 50 nci ve 51 inci maddelerden istisna tutularak, bildirimde belirtilen kapsam ve sürelerde çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecek. Bu kapsamdakiler için sadece çalışma izni muafiyet bilgi formu düzenlenecek.

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BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
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