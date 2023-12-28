Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.
Buna göre,
- Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira
- Protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira,
- Pasaport bedeli 790 lira,
- İkamet izni bedeli 565 lira oldu.
Nüfus cüzdanı, aile cüzdanı ve ehliyet ücretleri
- Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 130 lira,
- Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 260 lira ödenecek.
- Aile cüzdanı bedeli 705 lira
- Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira
- Motorlu araç tescil belgesi 885 lira
- İş makinesi tescil belgesi 740 lira
- Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira
- Mavi kart 130 lira
- Yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.
Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.