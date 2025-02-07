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Nüfusu 15 milyonu geçti: 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu 2024'te 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşarak 131 ülkeyi geride bıraktı.

07 Şubat 2025 | 11:13
Nüfusu 15 milyonu geçti: 131 ülkeyi geride bıraktı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) 2024 yılı verilerinden yaptığı derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu 2024'te 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 oldu.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındıran İstanbul'da 7,82 milyon erkek ve 7,88 milyon kadının yaşadığı kayıtlara geçti.

Ülkenin en kalabalık şehri İstanbul, 15,7 milyonu aşan nüfusuyla dünyadaki birçok ülkeyi de geride bıraktı.

SIRBİSTAN, LİBYA VE PARAGUAY'IN NÜFUSUNU KATLADI

İstanbul, UNFPA'nin 2024 verilerine göre, nüfus ölçümü yapılan 204 ülke ve bölgenin 131'inin önüne geçti.

Avrupa'da Belçika 11,7 milyon, Çekya 10,5 milyon, Yunanistan 10,3 milyon ve Macaristan 10 milyon nüfusuyla İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, İsrail, Tunus ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı ülkeler arasında yer aldı.

Megakent, Sırbistan, Paraguay ve Libya'yı ise nüfus olarak katladı.

İstanbul'un nüfusu, Avrupa Birliği ülkelerinden Belçika, İsveç, Çekya ve Yunanistan'ın yanı sıra Portekiz, Macaristan ve Avusturya'yı da geçti.

UNFPA verilerine göre İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

ÜLKELERNÜFUS (Milyon)ÜLKELERNÜFUS (Milyon)
Ruanda14,4Portekiz10,2
Tunus12,6Macaristan10
Belçika11,7Birleşik Arap Emirlikleri9,6
Ürdün11,4İsrail9,3
Küba11,2Togo9,3
İsveç10,7Avusturya9
Azerbaycan10,5Sierra Leone9
Çekya10,5Sırbistan7,1
Yunanistan10,3Libya7
Tacikistan10,3Paraguay6,9

 

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