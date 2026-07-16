Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı yapacak: Hangi branşta kaç personel alınacak?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

"Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanından üretime hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarına şimdiden başarılar dilediğini ifade etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz.

Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz.

Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Hayırlı olsun."

Tarım ve Orman Bakanlığı hangi kadrolara personel alacak?

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekilde açıklandı:

Veteriner Hekim: 645

Ziraat Mühendisi: 515

Destek Personeli: 239

Gıda Mühendisi: 185

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73

Büro Personeli: 60

Su Ürünleri Mühendisi: 49

Harita (Alan) Mühendisi: 45

Gemi Adamı: 23

Avukat: 13

Laborant: 9

Biyolog: 7

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6

Kimyager: 5