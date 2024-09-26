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O ilanlar bakanlık radarında: 475 bin 380 liraya kadar cezası var

Ticaret Bakanlığı, konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine ilan fiyatlarını yükselten emlak işletmelerine yönelik incelemelerine devam ederken, mevzuata aykırı hareket edenler 475 bin 380 liraya kadar para cezası verilebilecek.

26 Eylül 2024 | 11:43
Son Güncellenme: 26 Eylül 2024 | 11:43
O ilanlar bakanlık radarında: 475 bin 380 liraya kadar cezası var

Ticaret Bakanlığı, konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine ilan fiyatlarını yükselten emlak işletmelerine yönelik incelemelerine devam ederken, mevzuata aykırı hareket edenlere 475 bin 380 liraya kadar para cezası verilebilecek.

Bakanlık, geçen hafta Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine, bir ilanın fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatmıştı.

İnceleme sonucunda, söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilirken, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira para cezası verilmişti.

İlanlar titizlikle inceleniyor

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, bu ve benzeri fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor. Bakanlık, ilan sitelerinde yer alan taşınmaz ilanları da yakından takip ediyor.

Son günlerde özellikle konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiği, bazı ilanlarda da faizler düşmeye başladığında fiyat artışına gidileceğine yönelik ifadelere yer verildiği belirlendi. Bu ilanların hepsi titizlikle incelenerek gerekli tedbirler alındı.

İlan fiyatında fahiş artış yaptığı belirlenen işletmelere 89 milyon lira ceza kesildi

Bakanlık, ilan sitelerinden düzenli olarak fiyat değişimlerine ilişkin veriler alıyor ve ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine idari yaptırımlar uyguluyor.

Bu kapsamda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı belirlenen 890 emlak işletmesine son 1 yıl içinde 89 milyon lira para cezası verildi.

İlerleyen dönemde de kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine göz açtırılmayacak.

İlanlar sıkı bir şekilde takip edilerek mevzuata aykırı hareket edenlere 15 bin 846 liradan 475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabilecek.

Vatandaşların taşınmaz fiyatlarında manipülasyon yapmaya veya faiz düşüşü gibi durumları fırsata çevirmeye çalışan işletmelere prim vermemesi, bu işletmeleri Bakanlığa bildirmeleri de önem taşıyor.

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