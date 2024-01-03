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  • Ocak 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Ocak işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Ocak 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Ocak işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira artış oranı Ocak 2024 için gözler TÜİK enflasyon rakamlarındaydı. Ocak 2024 işyeri kira artış oranı bugün açıklanan enflasyon oranları ile belli oldu. Peki Ocak 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? İşte Ocak 2024 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği...

03 Ocak 2024 | 10:10
Son Güncellenme: 03 Ocak 2024 | 10:20
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Ocak 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Ocak işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira kontratı yenileyecekler tarafından Ocak ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Ocak ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenen aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarında. Bu ay kira kontratı yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Ocak 2024 işyeri kira artış oranı...

2024 OCAK AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Aralık ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Kasım ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani yüzde 53,86 oranında artış yapılabilecektir.

2024 OCAK AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024
TÜFE Kira Artış Oranı: % 53,86
Kira Artış Tutarı:  5.386,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı:  15.386,00 TL

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 Lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 Lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 Lira
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 Lira

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulamaya 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek.

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