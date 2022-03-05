Visa ile Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

Mastercard açıklamasında Rus bankalarının artık ağı tarafından desteklenmeyeceğini ve şirket tarafından ülke dışında verilen herhangi bir kartın Rus işletmeleri veya ATM’lerinde çalışmayacağını söyledi.

Şirket, “mevcut çatışmanın benzeri görülmemiş doğası ve belirsiz ekonomik ortam” nedeniyle bu kararı aldığını duyurdu.

Visa’nın CEO’su Al Kelly ise şirketin “Rusya’nın sebepsiz yere Ukrayna’yı işgal etmesinin ve tanık olduğumuz kabul edilemez olayların ardından harekete geçmek zorunda kaldığını” söyledi. Kelly, “Bunun değerli meslektaşlarımız ve Rusya’da hizmet verdiğimiz müşteriler, ortaklar, tüccarlar ve kart sahipleri üzerinde yaratacağı etkiden dolayı üzgünüz. Bu savaş ve devam eden barış ve istikrar tehdidine değerlerimiz doğrultusunda yanıt vermemizi gerektiriyor” dedi.