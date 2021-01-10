Ekonomist’in 30 yıllık geçmişinde sayfalarımıza taşıdığımız birçok haberimiz ödül aldı. Muhabir arkadaşlarımızın kaleme aldığı özel haberler, başarı öyküleri, röportajlar ve kapak haberleri; Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ve Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) yarışmalarında farklı kategorilerde birinci oldu. Bu haberlerden son yıllarda yayımlananlar aşağıda yer alıyor.

RUSYA İLE DİYALOG SAĞLADI 28 ARALIK 2015

Ekonomist dergisi birçok defa röportajlarıyla ödüle layık görüldü. 2016 yılında da Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ töreninde Sibel Atik, Enka Onursal Başkanı Şarık Tara ile yaptığı ‘Rusya ile krizde tek çözüm diyalog’ başlıklı röportajıyla ‘yazılı basın söyleşi’ dalında birincilik ödülü aldı.

İKİ KURUM MAHKEMELİK OLDU 15 MART 2015

Hükümetin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nu (DEİK) Ekonomi Bakanlığı’na bağlamasının mahkemelik olduğu konusunda bir istihbarat haberi yapan editörümüz Aram Ekin Duran da ödüle layık görüldü. Arkadaşımız, 15 Mart 2015 tarihli sayımızda yayınlanan “TÜSİAD yeni DEİK’i mahkemeye verdi” başlıklı haberiyle EGD’nin düzenlediği ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ yarışmasında ‘yazılı basında ekonomi haberi’ dalında ödül aldı.

BABA ŞARIK TARA DA ŞAŞIRDI / 11 OCAK 2015

Bilindiği üzere inşaatın yanı sıra enerji ve sanayi işleri de olan Enka, Rusya’da faaliyet gösteren en eski Türk şirketlerinden biri. Şirkete 21 yıldır kurucu Şarık Tara’nın oğlu Sinan Tara başkanlık ediyor. Sinan Tara, medyadan uzak durma yaklaşımını Ekonomist için bozdu. Muhabirimiz Sibel Atik’e grupla ilgili bilgiler verdi. Arkadaşımız, 11 Ocak 2015 tarihli sayımızda yer alan “Rusya’da 500 milyon dolarlık yıllık kira gelirimiz var” başlıklı bu haberiyle, EGD’nin düzenlediği ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ yarışmasında ‘jüri özel ödülü’ne layık görüldü. Ödüle ilişkin konuşan Onursal Başkan Şarık Tara dahi, “Sinan’ı röportaja ikna etmek büyük başarı” dedi.

ARAZİ HABERİ ÖDÜL GETİRDİ 06-12 EKİM 2013

Ekonomist dergisi, haber ve kapak konuları ile her dönemde gündemde ses getiriyor. Levent Gökmen Demirciler’in 2013 yılı 40’ıncı sayımızın “Kent içinde boşa çıkan son araziler” başlıklı kapak haberi de 2014 yılında Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) 6’ıncı Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nde ‘Yılın Altın Kalem’i ödülünü aldı.

HÜSNÜ ÖZYEĞİN BİTLİS’E UZANDI 08 OCAK 2012

Fiba Holding Başkanı Hüsnü Özyeğin, Ekonomist’in 8 Ocak 2012 tarihli sayısında adına ‘sosyal girişimcilik’ dediği bir alanda da fark yaratacağını anlatmıştı. Konu ile ilgili ilk kez dergimize konuşan Özyeğin, sesiz sedasız yürüttüğü ve beş yıl sürecek olan bu projenin detaylarını muhabirimiz Sibel Atik’e verdiği röportajda ayrıntılarıyla paylaşmıştı. “Bitlis’in boşaltılmış altı köyüne hayat veriyor” başlığıyla yayınlanan bu röportaj, arkadaşımıza, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ yarışmasında ‘söyleşi’ kategorisinde birincilik getirdi.

GİRİŞİMİ İÇİN TARKAN’DAN ESİNLENDİ 14 MART 2010

14 Mart 2010 tarihli sayımızda yer alan, üniversite yıllarında genç pazarı keşfeden girişimci Emrah Kaya’nın öyküsü de dikkat çekti. Tarkan konserinde zil satıp sermaye yaparak keşfettiği bu pazarda bugün pek çok büyük şirketin ‘360 derece gençlik pazarlaması’ işini üstlenen Kaya’nın hikayesini yazan muhabirimiz Levent Gökmen, bu haberiyle, EGD’nin düzenlediği ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ yarışmasında ‘yazılı basın başarı öyküsü’ kategorisinde ödül aldı.

ALMANYA’DAN BAŞARI ÖYKÜSÜ GELDİ 09 EKİM 2011

Tunceli’nin Turna Köyü’nden 19 yaşında Berlin’e göç eden kadın girişimci Aynur Özdemir Boldaz’ın Berlin’e uzanan hikayesi sayfalarımızda yer aldı. Muhabirimiz Burcu Tuvay, kurduğu temizlik şirketi ‘Forever Clean’ ile Berlin’de bankalardan kiliselere kadar pek çok kuruma hizmet veren Boldaz’ın yükseliş öyküsünü kaleme aldı. 9 Ekim 2011 tarihli sayımızda yayınlanan bu haberiyle, EGD’nin düzenlediği ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ yarışmasında ‘yazılı basın başarı öyküsü’ dalında birinci oldu.