Ödüllü balın kalitesi analizlerle doğrulandı: Prolin ve antioksidan değerleri dikkat çekti

Bu yıl ise dünya çapındaki bal üreticilerinin ürün kalitesini, orijinalliğini ve lezzetini ölçen uluslararası bir yarışma olan Paris International Honey Awards'ta (PIHA) "Platin Ödül"ün sahibi oldu.

İşçi, balın içinde mikroplar ve bakteriler üzerindeki etkinlik seviyesini gösteren TA değerinin belirlenmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu.

Merkezde yapılan testlerde, ölçümü yapılan balın içindeki TA değeri 65,12 olarak belirlendi.

İşçi ayrıca Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ne göre balda bulunması gereken asgari prolin miktarı olan 300 miligramı geçtiği için ürününü, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak tescil ettirdi.