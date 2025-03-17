OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

OECD, "Belirsizlikte Yönlendirme" başlıklı ara dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Buna göre, OECD, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2 büyüdüğünü tahmin etti.

Kurum, Türkiye için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini daha önceki yüzde 2,6 seviyesinden yüzde 3,1'e çıkarırken, 2026'da ekonominin yüzde 3,9 büyüyeceğini öngördü.

OECD, Türkiye'de bu yıl sonu enflasyonun ise yüzde 31,4 seviyesinde gerçekleşeceğini, 2026 sonunda enflasyonun yüzde 17,1'e gerileyeceğini tahmin etti.

ABD EKONOMİSİNDE BÜYÜME 2026'DA YAVAŞLAYACAK

Kurum, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 0,1 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e düşürürken, 2026'da küresel ekonomik büyümenin yüzde 3 olacağını öngördü.

ABD'de bu yıl yüzde 2,2 düzeyindeki büyümenin 2026'da yüzde 1,6 seviyesine yavaşlayacağı tahmin edilirken, Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1 ve 2026'da yüzde 1,2 büyüme öngörüldü.

OECD, Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,8 ve 2026'da yüzde 4,4 büyüyeceği beklentisini paylaştı.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonomide büyümenin istikrarlı şekilde devam etmesiyle, enflasyonda düşüşün oldukça dirençli olduğunu dile getirdi.

Ancak artan politika belirsizliklerine bağlı olarak bazı zayıflık işaretlerinin ortaya çıktığını kaydeden Cormann, "Artan ticaret kısıtlamaları hem üretim hem de tüketim maliyetlerinin yükselmesine katkıda bulunacaktır. İyi işleyen, kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sisteminin sağlanması ve piyasaların açık tutulması önemini koruyor." ifadelerini kullandı. AA