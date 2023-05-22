Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Oğan, "Müzakere ve istişareler neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum, bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan’ı desteklemeye davet ediyorum. Bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızı, kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olacağına inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda vardır. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir kişisel beklenti içerisinde olmadan aldığımız bu kararın yüce Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise twitter'dan bir mesaj paylaştı ve Zafer Partisi'nin kararını yarın kendisinin açıklayacağını belirtti. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" dedi.

Devam edecek