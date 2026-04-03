Öğretmen maaşı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkına göre zam oranı

TÜİK tarafından bu sabah (3 Nisan 2026) açıklanan Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve memur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak zam oranının üçte biri kesinleşmiş oldu. Peki Öğretmen maaşı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkına göre zam oranı

Ekonomist
TÜİK tarafından bugün (3 Nisan 2026) açıklanan Mart ayı verileriyle birlikte, memur ve memur emeklileri için Temmuz ayı zam tablosunun ilk üç verisi netleşmiş oldu. Memur maaşları ve emekli aylıkları için hesaplama süreci, sadece enflasyon oranına değil, aynı zamanda toplu sözleşme maddelerine göre şekilleniyor.

TÜİK tarafından bugün (3 Nisan 2026) açıklanan Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve memur emeklileri için Temmuz ayı zam senaryolarında ilk somut rakamlar telaffuz edilmeye başlandı.

%6,07 seviyesindeki "şimdiden hak edilen" zam oranı, yılın ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) gerçekleşen kümülatif enflasyonun, toplu sözleşme parametreleriyle harmanlanması sonucu ortaya çıkan bir teknik hesabı yansıtıyor.

Temmuz Ayında Maaşlar Ne Olacak?

Eğer piyasa beklentileri doğrultusunda ilk 6 aylık enflasyon %16 civarında tamamlanırsa:

Enflasyon Farkı: Yaklaşık %4,5

Toplu Sözleşme Zammı: %7

Toplam Tahmini Zam: %11,5 - %12 aralığında şekillenebilir.

Not:  %6,07'lik oran, bazı ekonomi analistlerinin "refah payı beklentisi" veya "geçmiş dönem farklarının taşınması" üzerinden yaptığı bir kümülatif hak ediş hesabı olabilir. Ancak resmi olarak cebinizdeki kesin rakam, Haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz 2026 sabahı netleşecek.

Bu tabloya göre öğretmen maaşlarına 3 aylık enflasyon farkına göre 4.453,40 oranında zam gelecek. 

 

 

 
