Öğretmenlerin ek ders parası Temmuz'da ne kadar olacak?

Öğretmenlerin Temmuz ayı ek ders ücretleri, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları birlikte yeniden gündeme geldi. Maaş artışlarının kesinleşmesinin ardından, ek ders ödemelerinde de bir artış bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri, memur maaş zammını ve dolayısıyla ek ders ücretlerini doğrudan etkileyecek. Bu verilerle birlikte, öğretmenlerin alacakları ek ders ücretlerindeki artış oranı da kesinlik kazanacak. Eğitimciler, temmuz ayında hesaplarına yatacak yeni ek ders ücretlerini merakla bekliyor.

EK DERS PARASI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri için ilk beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 14'lük zam kesinleşirken, öğretmenlerin ek ders ücretlerine yansıyacak artış oranı da netleşmeye başlıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, ek ders ücretlerine tahmini olarak yüzde 15 civarında bir zam yapılması bekleniyor.

Beklenen Zamlı Ek Ders Ücretleri

Yüzde 15'lik zam beklentisiyle yapılan hesaplamalara göre, temmuz ayında ek ders ücretleri şu şekilde değişiklik gösterecek:

Kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti 137,34 TL olması öngörülüyor.

Sözleşmeli öğretmenler için ise bu rakamın 117,94 TL olması bekleniyor.

Bu hesaplamalarda yüzde 15'lik vergi dilimi dikkate alınmıştır.

Güncel ve Beklenen Ek Ders Ücretleri (Brüt)

Mevcut ve beklenen brüt ek ders ücretleri şu şekilde:

Lisans Mezunu Gündüzlü Öğretmen: 141,07 TL (mevcut)

Lisans Mezunu Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar Dersleri: 151,15 TL (mevcut)

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Öğretmeni: 282,14 TL (mevcut)

Yüksek Lisanslı Öğretmen: 151,92 TL (mevcut)

Doktoralı Öğretmen: 169,29 TL (mevcut)

EK DERS PARASI HESAPLAMA

Ek ders ücretleri genel olarak, dersin verildiği saate ve personelin unvanına göre belirlenen farklı göstergelerin, o dönem için geçerli memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla brüt olarak bulunur. Elde edilen brüt ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kesintileri yapıldıktan sonra ise net ödenecek miktar belirlenir.

Temmuz ayında açıklanacak kesin enflasyon verileriyle birlikte, öğretmenlerin ek ders ücretlerine yansıyacak nihai zam oranları ve netleşmiş rakamlar kamuoyuna duyurulacak.