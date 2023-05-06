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Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu hem veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki Okullar ne zaman tatil olacak? 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB’in takvimi ve diğer detaylar haberimizde...

06 Mayıs 2023 | 11:23
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2023 | 11:27
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Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?

Okullarda Nisan ara tatili ardından şimdi sırada yaz tatili yer alıyor. Yüzbinlerce öğrenci ve velinin gündeminde okulların kapanma tarihlerini merak ediyor.  Bu sene ara tatil, yarı yıl tatili ve okulların kapanacağı tarih, MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile belli olmuştu. İşte detaylar...

Okullar ne zaman tatil olacak?

MEB’in 2022-2023 yılı için açıkladığı akademik takvime göre okullar 16 Haziran’da kapanıyor.

2023 Yaz tatili ne zaman?

Öğrenciler için 2023 yaz tatili 16 Haziran’da başlayıp 11 Eylül’de son bulacak. 

Deprem bölgesinde telafi eğitimi tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

MEB tarafından yayınlanan takvime göre tatil tarihleri şöyle:

İlk ara tatil: 14-18 Kasım 2022
Yarıyıl tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023
İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023
Okulların kapanışı: 16 Haziran 2023
 

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