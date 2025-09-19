24 yıl sonra memleketine döndü üretime başladı: Fiyatı bu yıl 6 bin lirayı bulacak

"Seneye bin kaz ile devam edeceğim"

Bu yıl 500 kaz ile başladığını belirten Koçak, "Bu sene 500 kaz ile başladım. Başarılı oldum, inşallah seneye bin kaz ile devam edeceğim.

Daha ileri ki yıllarda sayıları daha da fazlalaşır. Yani örnek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Öte yandan Kars kazı, özel yetiştirme yöntemleri ve yöresel iklimin etkisiyle kendine has bir lezzete sahip. Yaz boyunca meralarda serbestçe dolaşan kazlar, sonbahar aylarında özel besleme (karsaklama) adı verilen bir süreçle kışa hazırlanıyor.