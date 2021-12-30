Türkiye’nin online bilet platformu Obilet, Türkiye’de edindiği deneyimi ve geliştirdiği yenilikçi ürünleri yurtdışı pazarlara taşımayı hedefliyor. Obilet.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Yiğit Gürocak, “Türkiye’den çıkan bir Türk markası olarak Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı içine alan bölgenin en büyük online yolculuk bileti platformu olmak ve dünyada ilk 5’e girmek yakın geleceğe ilişkin en büyük hedefimiz” dedi.

Günümüzde hemen her şey artık online platforma taşınmış durumda. Bu sürece öncü olan şirketlerden biri de Obilet.com. Yiğit Gürocak, online seyahat bileti platformu Obilet’i 2012’de Bilkent Endüstri Mühendisliği bölümünde öğrenciyken sınıf arkadaşı Ali Yılmaz ile birlikte projelendirdi ve mezun olunca şirketi kurdu. Bilkent Cyberpark’ta faaliyet gösteren iki kişilik çekirdek aşamasındaki start-up, 2017’de B2C tarafında otobüs biletinde pazar lideri oldu. Şirket, otobüs bileti satışına 2017’de uçak, 2021’de feribot biletlerini ekledi. Önümüzdeki günlerde havaalanı transferini de sunarak kara-hava-deniz yolu ile toplu taşımanın tüm modlarını platformdan kullanıcılarıyla buluşturacak. 2022’de turizm-ulaştırma sektörünün diğer dikeylerine girilip iş modelinin yurt dışı pazarlara ihraç edilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs ve uçak bileti satış platformu olmayı başardıklarını söyleyen Obilet.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Yiğit Gürocak ile şirketi ve online bilet pazarını konuştuk.

Temmuz ayında Biletall.com’u satın aldınız. Satın alma sürecinizden bahsedebilir misiniz?

İlk yıllarımızda alt acentesi, sonraki dönemlerde rakibi olduğumuz ve zamanla pazardaki rekabette geride bıraktığımız Biletall, ihtiyaç duyduğumuz ancak diğer faaliyetlerimize ağırlık vermemiz nedeniyle geliştirmesini önceliklendiremediğimiz birçok değerli ürüne sahipti. Özellikle B2B acente ürünü, online ve offline acente ağı, otobüs tarafında iç ve doğu kesimlerdeki kullanıcı-firma network’ü ve uçak tarafındaki gelişmiş ürünleriyle bizim kullanıcılar ve firmalar nezdinde değer önerimizi ciddi şekilde artırma potansiyeli taşıyordu. Biletall’ı satın alma kararını verirken, bu işlemin sektördeki tüm oyunculara hizmet kalitesi ve verimlilik anlamında pozitif yönde fayda sağlayacağını öngördük. Kullanıcıların aradıkları seyahat biletine daha kolay ulaşabilmesi, farklı alternatifleri karşılaştırarak uygun olanı daha geniş yelpazeden seçebilmesi öncelikli hedefimiz oldu. Devralma işleminden sonra geçen 6 ayda bu öngörü ve hedeflerimizin birebir gerçekleştiğini gördük. Şu anda yeni projelerimizi çok daha hızlı hayata geçirebilme, yeni ürün ve yeni pazar geliştirme çalışmalarımıza hız verme imkanına sahibiz.

Satın alma sonrası bilet satış adediniz nasıl değişti?

2021 sonunda toplamda yıllık 16 milyon bilet satışına aracılık etmiş olacağız. 2022’de ise tahminimiz 30 milyonun üzerine çıkmak. Bu rakamlar, dünyada otobüs ve uçak biletlemesi yapan benzer platformlar arasında muhafazakar bir tahminle dahi ilk 5’te olacağımızı gösteriyor. Bu rakamları sadece Türkiye’ye hizmet veren, tek dilli bir platformla yakaladık. Önümüzdeki yıl hem yurt dışı pazarlara açılıp hem de çok dilli site yapısına geçtikten sonra ilave bir büyüme ekseni daha elde edeceğiz. Satışlarımızın hala büyük çoğunluğu otobüs biletinden. Ancak uçak bileti pazarından da çok hızlı pay alıyoruz. Biletall devralması uçak bileti satışlarımıza çok ciddi katkı sağladı. Bugüne kadar eksik kaldığımız yurt dışı uçak bileti satışlarında adet ve net gelir anlamında çok pozitif gelişme sağladık. Feribot bileti satışlarında ise bu yıl BUDO ile çalışmaya başladık. Bu yazının yayımlandığı tarihlerde İDO biletlerinin de satışına başlayacağımızı tahmin ediyoruz. Obilet, hem İDO, hem de BUDO biletlerinin satışını gerçekleştirerek bir başka ilke imza atacak. Diğer bölgelerdeki feribot taşımacılarıyla da temas halindeyiz; kara ve hava taşımacılığında yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki yıllarda deniz yolunda da yakalayacağız.

Yurtiçine ve yurt dışına sattığınız uçak bilet oranlarınız nedir?

Türkiye havaalanlarına iniş yapan yolcuların yüzde 65’i dış hat, yüzde 35’i iç hat yolcusu. Obilet’te ise adet itibarıyla uçak bileti satışlarımızın yüzde 90’ı yurt içi hatlara ait. 2020’ye göre satışlarımızdaki payı 2 katına çıkan yurt dışı bilet satışlarımızın oranının 2022’de yüzde 15’e yaklaşacağını öngörüyoruz.

2021’de en çok seyahat edilen iller nereler oldu?

Diğer birçok ekonomik aktivitede olduğu gibi ulaşımda da en büyük payı beklendiği üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa alıyor. 2020’ye kıyasla daha çok seyahat edilen illerimize bakmanın daha faydalı bir gösterge olacağını düşünüyoruz. Otobüste payını en çok artıran ilk 5 ilin Kars, Sivas, Afyonkarahisar, Zonguldak, Muğla; uçakta ise Muğla, Hatay, Mardin, Van ve İstanbul olduğunu görüyoruz.

2022 yılı ve sonrası için hedefleriniz neler?

Türkiye pazarındaki lider konumunu hem B2C hem de B2B taraflarında sağlamlaştıran Obilet’in bundan sonraki hedefi yakın coğrafyamızdan başlayarak Türkiye’de edindiği deneyimi ve geliştirdiği yenilikçi ürünleri yurtdışı pazarlara taşımak olacak. Türkiye’den çıkan bir Türk markası olarak Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı içine alan bölgenin en büyük online yolculuk bileti platformu olmak ve dünyada ilk 5’e girmek yakın geleceğe ilişkin en büyük hedefimiz. Yurt içinde ise, artan bilet satış hacmimizle çalışan sayımızı artırmayı, 300’den fazla çalışana istihdam sağlamayı ve toplamda da yıllık 350 milyondan fazla ziyaretçi alan bir şirket pozisyonuna gelmeyi hedefliyoruz.