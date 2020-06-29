Bir Soru Bir Cevap‘ın haftaki konuğu otomobil sektöründe faaliyet gösteren veri ve analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın oldu. Önümüzdeki dönemde 2. el otomobil piyasasında fiyatlar yükselmeye devam eder mi? 0 otomobil satışları için beklentiler neler? Otomobilde ÖTV indirimi gelir mi?

Yalçın, “Pandemiyle birlikte otomobil üreticilerinin üretime ara vermesiyle beraber 0 kilometre araç tedariğinde piyasada önemli bir daralma oldu. Cebinde parası olan ve 0 km araç almak için bayiye giden bir vatandaş istediği aracı bulamadı 2. ele yöneldi. Talebin olduğu yerde talep patlamasının olduğu yerde fiyatlar da yükselişe geçti” diyor. İşte Hüsamettin Yalçın’ın otomobil fiyatlarıyla ilgili tahminleri: