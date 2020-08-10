Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Bağ’ın eşine özel kadro açtığı iddia edilmişti.
YÖK’ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında, Prof. Dr. Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu raporunun görüşüldüğü belirtildi.
Açıklamada, “Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.” ifadesi kullanıldı.
KADOR İÇİN EŞİNİ TARİF ETTİ İDDİASI
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020’de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ’ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı. AA
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