Patronun selam vermediği çalışan tazminat kazandı

İstihdam mahkemesindeki ifadelere göre, işe alım müdürü Nadine Hanson, patronu Andrew Gilchrist'e defalarca kez selam verdi, ancak her seferinde kasıtlı olarak görmezden gelindi.

62 yaşındaki Gilchrist, Hanson'ın işe geç kaldığını düşündüğü için ona kızdığını söyledi. Patronunun davranışı Hanson'ın davasını kazanmasına yol açtı ve Yargıç Sarah Davies, Gilchrist'ın davranışının “mantıksız ve insanlıktan uzak” olduğu sonucuna vardı.

İşi yeni devralmış olan Gilchrist'in, bu davranışı bölge operasyon müdürü Hanson'ı ayrılmaya zorlamak için kasıtlı olarak uyguladığı ifade edildi.

Gilchrist’in “Eğer burada olmak istemiyorsan ayrılmanı öneririm” demesi üzerine Hanson'ın, “Şirket için 20 yıl çalıştıktan sonra, ayrılmamın tek yolu beni işten çıkarmanızdır” şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Gilchrist ise konuşmalarının ardından 1 saat içinde aynı pozisyonda çalışan diğer iki çalışanının maaşlarına zam yapmış.

Olaydan sonra Hanson, değersiz hissettirildiğini ve durumun uykusuz geceler geçirmesine neden olduğunu söyleyerek 8 haftalık rapor aldı ve 8 hafta boyunca anksiyete nedeniyle izinli sayıldı.

Gilchrist mahkemede, Hanson'a inanmadığı için hastalık süresi boyunca maaşını ödemeyi reddettiğini de kabul etti. Hanson, haksız işten çıkarılma ve maaşından izinsiz kesinti yapıldığı iddialarıyla davayı kazandı. Tazminatın ise daha sonraki bir tarihte belirlenmesine karar verildi.