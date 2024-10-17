ARA
DOLAR
34,16
-0,04%
DOLAR
EURO
37,15
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2940,86
0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
8974,28
0,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Patronun selam vermediği çalışan tazminat kazandı

İngiltere’de bir ofis çalışanı, patronunun kendisine defalarca kez selam vermeyi reddetmesi üzerine tazminat almaya hazırlanıyor.

17 Ekim 2024 | 13:52
Son Güncellenme: 17 Ekim 2024 | 14:16
Patronun selam vermediği çalışan tazminat kazandı

İstihdam mahkemesindeki ifadelere göre, işe alım müdürü Nadine Hanson, patronu Andrew Gilchrist'e defalarca kez selam verdi, ancak her seferinde kasıtlı olarak görmezden gelindi.

62 yaşındaki Gilchrist, Hanson'ın işe geç kaldığını düşündüğü için ona kızdığını söyledi. Patronunun davranışı Hanson'ın davasını kazanmasına yol açtı ve Yargıç Sarah Davies, Gilchrist'ın davranışının “mantıksız ve insanlıktan uzak” olduğu sonucuna vardı.

İşi yeni devralmış olan Gilchrist'in, bu davranışı bölge operasyon müdürü Hanson'ı ayrılmaya zorlamak için kasıtlı olarak uyguladığı ifade edildi.

Gilchrist’in “Eğer burada olmak istemiyorsan ayrılmanı öneririm” demesi üzerine Hanson'ın, “Şirket için 20 yıl çalıştıktan sonra, ayrılmamın tek yolu beni işten çıkarmanızdır” şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Gilchrist ise konuşmalarının ardından 1 saat içinde aynı pozisyonda çalışan diğer iki çalışanının maaşlarına zam yapmış.

Olaydan sonra Hanson, değersiz hissettirildiğini ve durumun uykusuz geceler geçirmesine neden olduğunu söyleyerek 8 haftalık rapor aldı ve 8 hafta boyunca anksiyete nedeniyle izinli sayıldı.

Gilchrist mahkemede, Hanson'a inanmadığı için hastalık süresi boyunca maaşını ödemeyi reddettiğini de kabul etti. Hanson, haksız işten çıkarılma ve maaşından izinsiz kesinti yapıldığı iddialarıyla davayı kazandı.  Tazminatın ise daha sonraki bir tarihte belirlenmesine karar verildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2940,86 0,11%
  • ALTIN ONS 2678,18 0,16%
  • BIST 100 8974,28 0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,918 0,185%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37818 0,2218%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,75 -0,1548%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1571 -0,0431%
  • EURO/DOLAR 1,0847 -0,1349%
  • EURO/TURK LIRASI 37,149 0,0305%
  • STERLIN/DOLAR 1,30047 0,11316%
Borsa Haberleri
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL