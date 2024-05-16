ARA
Bist 100
10235,64
0,76%
Bist 100
Dolar/TL
32,195
0,0886%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9794
-0,0857%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0864
-0,1879%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2456,7
-0,42%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Pazarama açıkladı: Annelere en çok hangi hediye alındı?

Pazarama açıkladı: Annelere en çok hangi hediye alındı?

Online alışveriş platformu Pazarama, Anneler Günü kapsamında yapılan hediye alışverişi trendlerini açıkladı. Verilere göre Anneler Günü kampanyasında en çok ev yaşam, yapı market kategorisi ilgi gördü.

16 Mayıs 2024 | 16:00
Pazarama açıkladı: Annelere en çok hangi hediye alındı?

Türkiye İş Bankası iştirakı olan online alışveriş platformu Pazarama, Anneler Günü kampanyası trendlerini açıkladı. Anneler Günü kampanyası ile müşterilerine sepet indirimleri, kuponlar, 2 al 1 öde, taksit gibi birçok avantaj sağlayan Pazarama, kampanyaları ile annelerin yüzlerini güldürdü.

Annelere en çok “ev yaşam, yapı market” kategorisinden hediyeler satın alındı

Anneler Günü kampanyasında en çok ev yaşam & yapı market kategorisinden ürünler satılırken onları sırasıyla; anne bebek, küçük ev aletleri, ayakkabı, çanta ve aksesuar, moda, kişisel bakım ve kozmetik kategorileri izledi. 

Kampanya boyunca en fazla alışveriş yapılan gün perşembe olurken, en fazla alışveriş yapan ilk 3 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir oldu. Bu illeri ise Bursa, Antalya, Kocaeli takip etti.

En fazla alışveriş yapılan saatler ise 11.00-13.00 ve 21.00-23.00 arası oldu.

Konuyla ilgili olarak, Pazarama Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuna Canatar Değerli satıcılarımızın ürünlerini Anneler Günü kampanyamız kapsamında, avantajlı fiyatlarla müşterilerimiz ile buluşturduk. Hedefimiz, müşteri verilerini en doğru şekilde işleyerek güvenli yeni nesil ödeme çözümleri ile desteklenen iyileştirilmiş bir deneyim sunmak. Alışveriş severlerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri tek bir platformdan sunarak kendilerine online alışveriş deneyimlerinde en iyiyi sunmak için çalışıyoruz. Bununla birlikte, satıcılarımızın da ürünlerinin gerçekleştirdiğimiz kampanyalarımız ve iletişim çalışmalarımız ile görünürlüğünün artmasını hedefliyoruz dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2456,7 -0,42%
  • ALTIN ONS 2373,41 -0,52%
  • BIST 100 10235,64 0,76%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,314 0,277%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36204 0,13123%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,858 -0,3105%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,195 0,0886%
  • EURO/DOLAR 1,0864 -0,1879%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9794 -0,0857%
  • STERLIN/DOLAR 1,26614 -0,18683%
Günün En Çok Okunanları
Kış, daha ne kadar devam edecek?
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
ABD'li perakende devi Walmart işten çıkarmaya gidiyor
ABD'li perakende devi Walmart işten çıkarmaya gidiyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tevkifat oranlarına ince ayar
Tevkifat oranlarına ince ayar
O ve kız kardeşleri 2015'te kurdu: 2 ülkeye daha ihraç edecekler
O ve kız kardeşleri 2015'te kurdu: 2 ülkeye daha ihraç edecekler
Bakan Şimşek'ten Brüksel'de enflasyon mesajı
Bakan Şimşek'ten Brüksel'de enflasyon mesajı
EBRD, Türkiye büyüme tahminini düşürdü
GERİ
İLERİ
Kış, daha ne kadar devam edecek?
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
ABD'li perakende devi Walmart işten çıkarmaya gidiyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tevkifat oranlarına ince ayar
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
ABD'li perakende devi Walmart işten çıkarmaya gidiyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tevkifat oranlarına ince ayar
O ve kız kardeşleri 2015'te kurdu: 2 ülkeye daha ihraç edecekler
ABD'li perakende devi Walmart işten çıkarmaya gidiyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tevkifat oranlarına ince ayar
O ve kız kardeşleri 2015'te kurdu: 2 ülkeye daha ihraç edecekler
Bakan Şimşek'ten Brüksel'de enflasyon mesajı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL