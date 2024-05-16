Pazarama açıkladı: Annelere en çok hangi hediye alındı?

Türkiye İş Bankası iştirakı olan online alışveriş platformu Pazarama, Anneler Günü kampanyası trendlerini açıkladı. Anneler Günü kampanyası ile müşterilerine sepet indirimleri, kuponlar, 2 al 1 öde, taksit gibi birçok avantaj sağlayan Pazarama, kampanyaları ile annelerin yüzlerini güldürdü.

Annelere en çok “ev yaşam, yapı market” kategorisinden hediyeler satın alındı

Anneler Günü kampanyasında en çok ev yaşam & yapı market kategorisinden ürünler satılırken onları sırasıyla; anne bebek, küçük ev aletleri, ayakkabı, çanta ve aksesuar, moda, kişisel bakım ve kozmetik kategorileri izledi.

Kampanya boyunca en fazla alışveriş yapılan gün perşembe olurken, en fazla alışveriş yapan ilk 3 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir oldu. Bu illeri ise Bursa, Antalya, Kocaeli takip etti.

En fazla alışveriş yapılan saatler ise 11.00-13.00 ve 21.00-23.00 arası oldu.

Konuyla ilgili olarak, Pazarama Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuna Canatar “Değerli satıcılarımızın ürünlerini Anneler Günü kampanyamız kapsamında, avantajlı fiyatlarla müşterilerimiz ile buluşturduk. Hedefimiz, müşteri verilerini en doğru şekilde işleyerek güvenli yeni nesil ödeme çözümleri ile desteklenen iyileştirilmiş bir deneyim sunmak. Alışveriş severlerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri tek bir platformdan sunarak kendilerine online alışveriş deneyimlerinde en iyiyi sunmak için çalışıyoruz. Bununla birlikte, satıcılarımızın da ürünlerinin gerçekleştirdiğimiz kampanyalarımız ve iletişim çalışmalarımız ile görünürlüğünün artmasını hedefliyoruz” dedi.