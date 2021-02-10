Korteks, Bursa’da atık pet şişeden iplik üretecek tesisi devreye aldı. 10 milyon dolar yatırımla yılbaşında üretime geçen tesis, aylık 600 ton üretim yapacak. 2 bin 300 çalışanlı şirket, polyester geri dönüşüm tesisiyle bu yıl 50 kişiye daha istihdam sağlayacak.

Polyester iplik üretiminde Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biri olan Korteks, Bursa’da polimer geri dönüşüm tesisini devreye aldı.

Pandemi sürecinde yatırım kararı alan ve yılbaşında tesisi tamamlayan Korteks, yeni tesiste pet şişeden polyester iplik üretecek.

1 ton geri dönüştürülmüş iplik üretimi için, tüketici atığı olan ve doğada parçalanamayan atığı yaklaşık 110 bin adet plastik şişe kullanılacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.