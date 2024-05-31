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Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, milyarlarca dolarlık ikincil halka arz sürecine hazırlanıyor.

31 Mayıs 2024 | 14:18
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor

Saudi Aramco'dan yapılan açıklamada, şirketin ikincil halka arzına ilişkin başvurun Suudi Menkul Kıymetler Borsasına yapıldığı belirtildi.

Saudi Aramcon'un ikincil halka arzından 13,1 milyar doları aşkın gelir beklenirken, bu arz bölgedeki en büyük hisse arzlarından biri olacak.

Fazla tahsis seçeneğinin kullanılması halinde şirketin yüzde 0,7 hissesi ikinci halka arzda satılabilecek.

Suudi Arabistan, ulusal petrol şirketinde planlanan ek hisse satışını haziran sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

Bu arada, Suudi Aramcon'un 2019'daki halka arzı 30 milyar dolarla o yılın en büyük halka arzı olmuştu.

Hala hisselerin neredeyse tamamını doğrudan ve dolaylı olarak elinde tutan Suudi Arabistan'ın petrol endüstrisi dışındaki yatırımlara daha fazla odaklanması dikkati çekiyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin, Riyad yönetiminin ülke ekonomisini çeşitlendirme projelerini fonlamasına destek olması bekleniyor.

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