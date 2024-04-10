Peugeot nisan ayı kampanyasını duyurdu

- Yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- 408'de Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- 308 ve yüzde 100 elektrikli E-308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- SUV 3008'de bireysel müşteriler için Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler için GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Peugeot SUV 5008'de sadece tüzel müşterilere için 190 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Yeni Peugeot 208'de 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Yeni 508'de sadece tüzel müşterilerde 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.