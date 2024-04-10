ARA
Bist 100
9814,19
0,59%
Bist 100
Dolar/TL
32,2615
0,0982%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0383
0,0901%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,086
0,0249%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2435,82
-0,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Peugeot nisan ayı kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre nisan ayında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli seçenekler sunuluyor. Açıklama detayları şöyle;

10 Nisan 2024 | 11:25
Peugeot nisan ayı kampanyasını duyurdu
  • Yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • 408'de Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • 308 ve yüzde 100 elektrikli E-308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • SUV 3008'de bireysel müşteriler için Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler için GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Peugeot SUV 5008'de sadece tüzel müşterilere için 190 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Yeni Peugeot 208'de 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Yeni 508'de sadece tüzel müşterilerde 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2435,82 -0,07%
  • ALTIN ONS 2348,39 -0,17%
  • BIST 100 9814,19 0,59%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,839 0,05%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35605 -0,13256%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,22 0,3218%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2615 0,0982%
  • EURO/DOLAR 1,086 0,0249%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0383 0,0901%
  • STERLIN/DOLAR 1,27032 0,19087%
Günün En Çok Okunanları
Bakanlık açıkladı... Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
'Twitter' geri mi dönüyor?
'Twitter' geri mi dönüyor?
'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'
'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'
Gövde tiplerine göre otomobil satışları belli oldu... Zirve değişmedi
Gövde tiplerine göre otomobil satışları belli oldu... Zirve değişmedi
Opel, yeni SUV modelinin ilk görüntülerini paylaştı
Opel, yeni SUV modelinin ilk görüntülerini paylaştı
Tüketici derneklerinden vatandaşa havale ve EFT uyarısı
GERİ
İLERİ
Bakanlık açıkladı... Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
'Twitter' geri mi dönüyor?
'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
'Twitter' geri mi dönüyor?
'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'
Gövde tiplerine göre otomobil satışları belli oldu... Zirve değişmedi
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
'Twitter' geri mi dönüyor?
'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'
Gövde tiplerine göre otomobil satışları belli oldu... Zirve değişmedi
Opel, yeni SUV modelinin ilk görüntülerini paylaştı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL