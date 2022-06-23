Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, Peugeot olarak hayatın estetik tasarımlarla daha güzel olduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Eşsiz görünümü, yenilikçi tasarım dili ve benzersiz zarafeti ile yeni 408, Peugeot markasının felsefesinin ve yaratıcılığının mükemmel bir ifadesi. Her açıdan göz alıcı olan yeni Peugeot 408, sürüş keyfi ararken gelenekselden kurtulmak isteyen otomobil tutkunları için tasarlandı. Peugeot’nun yüksek verimlilik seviyesi ile üst düzey dijital deneyim sunan gelişmiş teknolojik standartları ve ayrıca sezgisel sürüş keyfini bünyesinde barındırıyor.”