PHINIA, stoba Group’u satın almak üzere nihai anlaşmaya vardı

PHINIA Inc., yüksek hassasiyetli komponentler, sistemler ve müşteriye özel üretim çözümleri alanında uzmanlaşan küresel teknoloji ortağı stoba Group’un sermaye paylarının yüzde 100’ünü satın almak üzere nihai bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Satın almanın yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor

İlgili düzenleyici kurumların onaylarına ve standart kapanış koşullarının yerine getirilmesine tabi olan işlemin, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Satın almanın, stoba Group’un hassas mühendislik ve ileri üretim alanlarındaki uzmanlığını PHINIA’nın mevcut yetkinlikleriyle bir araya getirerek şirketin ürün portföyünü ve küresel çözüm kapasitesini güçlendirmesi öngörülüyor. PHINIA ayrıca işlemin tedarik sürekliliğini ve tedarik zinciri dayanıklılığını desteklerken karmaşık komponent üretimi, ileri mühendislik ve sistem entegrasyonu alanlarındaki yetkinliklerini daha da genişleteceğine inanıyor.

Satın almayla birlikte PHINIA’nın binek ve ticari araçlar, arazi dışı uygulamalar, endüstriyel uygulamalar, makine ve ekipman, yarı iletkenler, havacılık ve savunma dâhil olmak üzere çeşitli stratejik sektörlerdeki varlığının genişlemesi bekleniyor.

Şirket yönetimi, planlanan işleme ilişkin daha ayrıntılı bilgileri 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlar toplantısında paylaşmayı planlıyor.

“Finansal esnekliğimizi korumayı planlıyoruz”

Konu ile ilgili açıklama yapan PHINIA Başkanı ve CEO’su Brady Ericson, “stoba Group, PHINIA ekosistemi içerisinde köklü bir tedarikçi konumunda bulunuyor. Bu satın alma, PHINIA’nın tedarik zinciri dayanıklılığını ve ürün portföyünü güçlendirme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. stoba Group, yüksek hassasiyetli mühendislik ve ileri üretim alanındaki uzmanlığıyla PHINIA’ya önemli katkılar sağlayacak. Bu yetkinlikler, güçlü yönlerimizi tamamlayacak, portföyümüzü farklı uygulama alanlarında genişletecek ve müşterilerimiz ile hissedarlarımız için kalıcı değer yaratacaktır. İşlemi mevcut likidite kaynaklarımızla finanse etmeyi ve diğer stratejik önceliklerimizi destekleyecek finansal esnekliğimizi korumayı planlıyoruz. stoba Group’un yetenekli çalışanlarını PHINIA topluluğuna katılmaları için sabırsızlıkla bekliyor; inovasyon, mükemmeliyet ve müşteri başarısına yönelik ortak bağlılığımız üzerine birlikte değer inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi.

