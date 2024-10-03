Dünya genelinde enflasyon endişeleri yerini resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de açıklanacak istihdam verileri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Yıllık ücret artışı ise eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi.

Analistler, özel sektör istihdamına ilişkin verilerin iş gücü piyasasındaki hızlı soğumaya ilişkin endişeleri yatıştırdığını kaydederek, iş gücü piyasasının durumuna dair daha fazla bilgi için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin beklendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, politika faizinin ekonominin mevcut durumuyla uyumlu olmaması nedeniyle Bankanın geçen ay yarım baz puanlık faiz indirimine gittiğini ancak bunun enflasyonla mücadelenin bittiği anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti. Barkin, "Enflasyonla mücadelenin henüz kazanıldığını söylemek zor olmaya devam ediyor." dedi.

Kurumsal tarafta ise Nike'ın hisseleri, üst yönetici değişikliği öncesi gelir hedefini geri çekmesi sonrası yüzde 6,8 değer kaybetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin otomobil teslimatlarının yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 3,5 düştü.

Öte yandan, ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grev ikinci gününü tamamlarken, ABD basınında yer alan haberlerde iki taraf arasında herhangi bir müzakerenin planlanmadığı ifade edildi. Analistler, limanlardaki grevin tedarik zincirinde aksamalara ve fiyat artışlarına neden olabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,8 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 101,7'den güne başladı.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2 değer kaybederken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.656 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki devam eden gerilimin etkisiyle dün yüzde 0,4 değer kazanmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 74,6 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa borsalarında jeopolitik risklerin etkisiyle dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede resesyon endişeleri varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin güçlenmeye devam etmesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel dün yaptığı açıklamada büyümedeki ters rüzgarları görmezden gelemeyeceklerini belirterek, "Parasal sıkılaştırmanın en yüksek etkisi muhtemelen geride kalmış olsa da ve enflasyon düşüp ücretler arttıkça reel gelirler yükselse de, büyüme sığ kalmaya devam ediyor." dedi.

Öte yandan, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi, Avrupa borsalarında bazı savunma ve enerji şirketlerinin hisselerini pozitif etkilerken, silah üreticileri, Rheinmetall, BAE Systems ve Thales’nin hisseleri yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,28 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında yeni işlem gününde karışık bir seyir hakim olurken, Güney Kore ve Çin'de tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor.

Dün, Japonya'nın yeni Başbakanı İşiba Şigeru, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda ile görüşmesinin ardından Japonya'nın şu an için daha yüksek borçlanma maliyetlerine hazır olmadığını söylemesi yende değer kaybına neden oldu.

Dolar/yen paritesi dün günü yüzde 2 artışla 146,47 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 146,80 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, söz konusu açıklamanın ardından BoJ'un parasal sıkılaşma sürecine yönelik belirsizliğin arttığını belirterek, Japon yenindeki değer kaybının ülkede pay piyasalarını beslediğini kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,1 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, bileşik PMI 52,0 oldu.

Hong Kong'da ise Çin hisseleri öncülüğünde devam eden yükseliş serisi bugün yerini düşüşe bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,2 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,62 azalışla 9.012,87 puandan tamamlarken, bugün yurt içinde gözler eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 43,23 oldu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,2182'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2300 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.700 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE

10.00 Türkiye, eylül ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

10.55 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri