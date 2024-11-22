Piyasalarda haftanın son işlem gününde gündem yoğun: Hangi veriler var?

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.

Bugün gözler dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik verilere çevrilirken, verilerden alınacak sinyallerin merkez bankalarının gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Bununla birlikte, ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve ithal mallara uygulamayı planladığı tarifelerin nasıl sonuçlar vereceğiyle ilgili belirsizlikler varlığını koruyor.

Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra Trump ile Fed yönetimi arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.

Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mevcut Başkan Gary Gensler, Donald Trump'ın ABD Başkanlığını devralacağı tarih olan 20 Ocak'ta görevinden ayrılacağını duyurdu. Komisyonun 33'üncü Başkanı Gensler, kripto paraya olan karşı duruşuyla biliniyor.

ABD'deki seçimlerin ardından kripto para piyasalarında artan risk iştahı yeni günde de devam ederken, bugün Bitcoin'in fiyatı 99 bin doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Buna ek olarak, Bitcoin'in kripto para piyasalarındaki ağırlığını gösteren Bitcoin dominance göstergesi de yüzde 60 seviyesine yükseldi.

Altının ons fiyatı yükselişini 5. iş gününde de sürdürerek, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 686 dolara çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,41 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 107,2'ye çıkarak Kasım 2023'ten beri en yüksek seviyesini test etti.

Emtia tarafına Brent petrol ise yatay seyirle 73,9 dolardan işlem görürken, son 3 gündür değer kaybeden bakırın libresi de önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 4,09 dolardan fiyatlanıyor.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Kasım ile biten haftada 6 bin azalarak 213 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD'de ikinci el konut satışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ekonomiye olan güvenin arttığına ve tüketicilerin gelecek dönemdeki gelirlerine dair beklentilerinin iyileşmesine işaret edebileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,5, Nasdaq endeksi yüzde 0,03, Dow Jones endeksi ise yüzde 1,06 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa borsaları dün pozitif seyrederken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma ile bölgede açıklanacak verilere çevrildi.

Bölgede İngiltere'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olup olmadığına ilişkin yapılan açıklamalar takip ediliyor.

Dün, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan müdahil olduğunu söylemesinin ardından İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rob Magowan da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Doğu Avrupa'yı işgal etmesi halinde onları karşılayacaklarını belirterek, "İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız." dedi.

Analistler, Avrupa'da ekonomik verilerin yanında İngiltere'nin söz konusu jeopolitik gerilimlerle birlikte adının anılmasının yatırımcılarda tedirginlik oluşturduğunu ve bu durumun gelecek dönem aksiyonlarına etki edebileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ile İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

Asya borsalarında ise dolar endeksindeki yükseliş ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da çekirdek enflasyonun yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, dolar/yen paritesinin 155 seviyesinde kalmasıyla, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek toplantıda faiz artırımına gidebileceği öngörülmeye başlandı.

Öte yandan, ülkede kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49, hizmet sektörü PMI 50,2 ve bileşik PMI 49,8 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 düştü.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,72 değer kazanarak 9.367,77 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 34,4860'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,5330'dan işlem görüyor.

Öte yandan dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. PPK karar metninde, "Politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" denildi.

Böylece, Merkez Bankası politika faizini sekizinci toplantıda da değiştirmemiş oldu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da büyüme ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.420 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.00 Almanya, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

11.30 Almanya, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi