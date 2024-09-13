Piyasalarda 'yumuşak iniş' beklentisi

Güç kaybeden istihdam piyasası ve ekonomik büyüme verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından zayıflamaya devam etti.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülere paralel yükseldi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Analistler bugünkü ÜFE verilerinin, Fed'in gevşeme sürecinde atacağı adımlarının daha "yumuşak" olacağını doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Eylül ile biten haftada 2 bin artışla 230 bine çıkarken, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Analistler, geçen hafta işsizlik maaşı başvurularının hafif bir artış kaydetmesinin, iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya rağmen işten çıkarmaların hala düşük seviyede olduğunu gösterdiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'de enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığına işaret ederek, Fed'in gelecek hafta faiz indirimine başlamasının yerinde olduğunu düşündüklerini bildirdi.

Para piyasalarında Fed'in bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı öne çıkarken, bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, yıllık karı 1 milyar doları aşan şirketlerin en az yüzde 15 kurumlar vergisi ödemesine yönelik teklifini yayımladı. Asgari vergi ile 2025'te 20 milyar dolar, gelecek 10 yılda da 250 milyar dolardan fazla gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,65'te, dolar endeksi de 101,1'de dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,2 yükselirken, yeni günde yüzde 0,2 değer kazancıyla 72 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün 2.558 dolar ile rekor kapanış gerçekleştirirken, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2.569 dolardan işlem görüyor.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 1 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni de güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa'da alıcılı seyir hakim

Avrupa borsalarında dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) üç temel politika faizinde indirimin gitmesinin ardından alıcılı bir seyir hakim oldu.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi. Böylece ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine gitti.

Banka ayrıca bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini iç talebin katkısının zayıflayacağı öngörüsüyle yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 0,8'e düşürdü.

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkisi, tüketim ve yatırımları desteklemelidir." dedi.

Lagarde, verilerin, enflasyon hedeflerine doğru yol almada kendilerine güvence verdiğini belirterek, "Projeksiyonlarımızın sağlamlığı ve dayanıklılığına olan güvenimiz arttı." ifadesini kullandı.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,84 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir hakim olurken, başta Japon yeni olmak üzere bölgedeki yerel para birimlerinin değer kazancı pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini törpülüyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 2,9 artarken, temmuz ayı kapasite kullanım oranı yüzde 2,5 yükseldi.

Dolar/yen paritesi, dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyerek yüzde 0,4 değer kaybıyla 141,8 seviyesinden kapandı. Yeni işlem gününde 140,65 seviyesini test eden parite 28 Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yaklaşık 0,5 altında 141,1 seviyesinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 artışla 9.521,04 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 değer kaybederek 33,9136'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 33,9730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi

17.00 ABD, eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi