Portekiz D7 vizesi nedir, nasıl alınır? Şartları neler?

Pasif gelir sahipleri için Portekiz'in sunduğu D7 Vizesi, sunduğu avantajlar nedeniyle Türk vatandaşlarından haklı olarak yoğun ilgi görüyor. Bu vize modeli gerçekten de yalnızca kira geliri, temettü geliri veya emeklilik maaşı gibi düzenli ve pasif gelir kaynaklarını kabul ederek Portekiz'de uzun süreli oturum hakkı tanıyor.

Portekiz Pasif Gelir Vizesi nedir?

Portekiz Pasif Gelir Vizesi (D7 Vizesi olarak da bilinir), emekliler de dahil olmak üzere, Portekiz'e taşınmayı planlayan ve makul ve düzenli bir pasif gelir elde eden AB/AEA/İsviçre vatandaşı olmayanlara oturma izni sağlar.

Portekiz'in sunduğu D7 Vizesi (Pasif Gelir Vizesi) hakkındaki bu bilgiler doğru ve günceldir. Bu vize, özellikle pasif ve istikrarlı geliri olan kişilerin Portekiz'de oturum izni alarak AB içinde yaşama kapısını açmaktadır.

D7 vizesi nasıl alınır?

Resmi web sitesi üzerinden Portekiz D7 Vizesi için online başvuru yapamazsınız. Bulunduğunuz bölgedeki Portekiz konsolosluğundan randevu almak için online başvuru yapmanız gerekmektedir. Gerekli belgeler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir.

Çoğu durumda aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:

Portekiz D7 vize başvuru formu

D7 Vizesi için yazılmış bir motivasyon mektubu (kişisel hikayenize dayanarak neden, nasıl ve ne zaman Portekiz’e yerleşmek istediğinizi açıklayan)

Portekiz pasif gelir vizesinin sona erme tarihinden itibaren en az altı ay geçerli bir pasaport

İki adet yeni çekilmiş renkli pasaport boyutunda fotoğraf

Portekiz ikamet izni almanın nedenlerini açıklayan bir beyan

Portekiz’de teminat sağlayan bir sağlık sigortası poliçesi

Alternatif olarak, Portekiz’e vardıktan sonra 90 gün içinde sağlık sigortası yaptıracağınızı beyan eden bir beyanname sunabilirsiniz.

Sabıka kaydı belgesi

Seyahat sigortası

Portekiz’de konaklama imkânına sahip olduğunuzun kanıtı. Bu bir tapu senedi, kira sözleşmesi veya mülk kredi sözleşmesi olabilir.

Başvuru sahibinin Portekiz’de yeterli mali güce sahip olduğuna dair kanıt

Makul bir net düzenli pasif gelire sahip olduğunuzun kanıtı

12 aylık emekli maaşınız veya geliriniz olduğunu kanıtı. Başvuru sahibi için 8.460 Avro, eşiniz için bu tutarın %50’si ve bakmakla yükümlü olduğunuz her çocuk için %30’u.

Portekiz D7 Vizesi Başvuru Şartları ve Hakları

Temel Başvuru Şartları

D7 Vizesi için gerekli olan ana kriterler ve belgeler şunlardır:

Pasif Gelir Zorunluluğu: Başvuru sahibinin Portekiz'de aylık en az 870 Euro tutarında düzenli ve pasif gelir (emeklilik, kira, yatırım temettüsü vb.) göstermesi zorunludur.

Aile Gelir Eşiği: Aile üyeleri için bu gelire eklemeler yapılır:

Eş için ana gelirin %50'si (435 Euro).

Her bir çocuk için ana gelirin %30'u (261 Euro).

Zorunlu Belgeler: Başvuruda konaklama belgesi, Portekiz'de açılmış banka hesabı, NIF numarası (Vergi Kimlik Numarası), temiz adli sicil kaydı ve geçerli sağlık sigortası gibi unsurlar zorunludur.

Uygunluk: Emekliler, serbest çalışanlar, yatırım geliri sahipleri, dijital göçmenler ve uzaktan çalışanlar bu vize için uygun aday profillerini oluşturur.

D7 Vizesinin Sağladığı Ana Haklar

D7 Vizesi sahipleri, Portekiz'de oturum izni alarak AB içinde önemli haklara sahip olur:

Yaşama ve Çalışma Hakkı: Portekiz'de serbestçe yaşama, çalışma ve eğitim hakkı elde edilir.

Schengen Serbest Dolaşımı: 26 Schengen üyesi ülkede vizesiz serbest dolaşım imkanı sunar.

Sosyal Avantajlar: Aile birleşimi hakkı, çocuklar için ücretsiz eğitim ve Portekiz sağlık sisteminden faydalanma olanağı mevcuttur.

Vatandaşlık Yolu: Portekiz'de 5 yıl boyunca yasal olarak ikamet ettikten sonra Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı elde edilir.

Bu vize, Avrupa'da yaşamak isteyen ve düzenli pasif geliri olan Türk vatandaşları için oldukça cazip bir oturum yolu sunmaktadır.